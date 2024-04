"Olha o dedo": bordões de Alan Neto marcam história da crônica esportiva cearense

Ícone do jornalismo do O POVO, Alan Neto brilhou e teve notoriedade no rádio, no jornal e na internet pela utilização de bordões no programa Trem Bala, que viralizaram nas redes sociais. Desde 2011, quando o programa passou a ser exibido no Canal FDR (à época TV O POVO) até 2017, retornando à casa em setembro de 2023, o apresentador ministrava a locomotiva com peculiaridades na hora de chamar a atenção da audiência.

Chaves e falsetes eram utilizados pelo jornalista e colunista icônico para chamar a atenção de algo grave falado pelos colegas de bancada, ou mesmo para chamar um repórter para dentro da locomotiva do Trem Bala.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Relembre os bordões de Alan Neto:

"Olha o deeeedo do Trem Bala! E gira, gira, gira..."

Bordão mais conhecido do icônico jornalista, o "dedo do Trem Bala" era utilizado para destacar ainda mais alguma forte pontuação feita pelos colegas de bancada, geralmente sendo críticas ferrenhas aos técnicos, jogadores ou dirigentes de Ceará, Fortaleza ou Ferroviário.