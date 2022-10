Vitória de Lula: políticos brasileiros se pronunciam no Twitter

Neste domingo, 30, o ex-presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva (PT) foi eleito como presidente da República.

Vinte anos após sua primeira vitória nas urnas, Lula derrotou o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), por 50,90% dos votos a 49,10%, uma das eleições mais apertadas da história do Brasil democrático.

Representações políticas do Brasil e do mundo se manifestaram sobre a vitória de Lula nas urnas, confirmada matematicamente após cerca de 98,91% dos votos apurados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Figuras proeminentes da direita brasileira, como a deputada Carla Zambelli e o senador eleito pelo Paraná, Sergio Moro, publicaram mensagens no Twitter sobre o resultado das eleições.

De Macron a Biden: líderes mundiais parabenizam Lula por vitória em eleição; CONFIRA

Repercussão da vitória de Lula nas Eleições 2022

Representantes de diversas democracias globais também congratularam Lula pela vitória nas urnas. Pedro Sánchez da Espanha e António Costa de Portugal declararam apoio ao próximo presidente brasileiro por meio do Twitter, ressaltando as históricas conexões diplomáticas entre as nações ibéricas e o Brasil.

"Parabéns, @LulaOficial, por sua vitória nessas eleições, nas quais o Brasil decidiu acreditar no progresso e na esperança. Trabalhemos juntos pela justiça social, pela igualdade e contra as mudanças climáticas. Seus êxitos serão do povo brasileiro. Parabéns, Lula!", diz a mensagem do líder espanhol.

Emmanuel Macron, da França, também se pronunciou sobre a vitória de Lula neste domingo, ao publicar em sua conta pessoal do Twitter uma mensagem de congratulações. "Parabéns, caro @LulaOficial, por sua eleição que dá início a um novo capítulo da história do Brasil", inicia a mensagem do presidente francês a Lula.

O presidente da França, Emmanuel Macron, prezou pela união entre o Brasil e a nação europeia ao parabenizar Lula nas redes sociais. (Foto: Reprodução / Twitter)



O presidente estadunidense Joe Biden, do Partido Democrata, também confirmou o apoio ao presidente eleito Lula, por meio de nota oficial divulgada pelo governo americano. De forma semelhante à Lula, Biden foi eleito em 2020 após derrotar o reelegível Donald Trump, em uma eleição acirrada e polarizada entre a esquerda - que lá, são os "liberais" - e a extrema direita, os "conservadores".

Entre os aliados de Lula, sua esposa Rosângela "Janja" Lula da Silva e a concorrente no primeiro turno Simone Tebet (MDB) parabenizaram Lula pela vitória, com fotos e afirmações de apoio.

Leia também sobre o segundo turno das eleições 2022

Acompanhe as últimas notícias das eleições pelo Brasil

Eleições 2022: Lula vence 2º turno na Nova Zelândia e Austrália; Bolsonaro lidera no Japão

Agregador de Pesquisas aponta: Lula 50% e Bolsonaro 44% de intenções de voto

Eleições 2022: como faz para saber onde vota

Segue proibido entrar com celular na cabine de votação

Saiba por que não pode levar o celular para a cabine de votação

Eleitor pode votar hoje mesmo que não tenha ido no 1º turno

Pode votar de bermuda e camiseta, mas não de sunga ou biquíni: veja regras

Alexandre de Moraes proíbe operações da PF e PRF no transporte público

Pesquisas 2º turno: Lula lidera duas e três apontam empate técnico com Bolsonaro

Saiba o que o pode e o que não pode no segundo turno das eleições

Segurança de Zambelli é preso por disparo de arma de fogo

Zambelli será investigada por lesão corporal, disparo e porte ilegal de arma

Pesquisas mostram cenário estável e acirrado, mas com leve vantagem para Lula

Brasil aguarda, apreensivo, um 2º turno incerto entre Lula e Bolsonaro

Homem saca arma em ato de Bolsonaro na Caucaia

Pesquisa Datafolha: Lula 52%, Bolsonaro 48% no 2º turno

Pesquisa Ipec: Lula tem 54% dos votos válidos e Bolsonaro, 46%

"O pós-eleição vai ter efeitos e é preciso vivenciar o luto", diz psicóloga

Conheça a primeira mesária totalmente cega do Ceará



Sobre o assunto Saiba o que o pode e o que não pode no segundo turno das eleições

Votação neste domingo segue horário de Brasília em todo o país

Eleições 2022: qual documento precisa levar para votar?

Tags