Macron parabeniza Lula, cuja eleição 'abre uma nova página na história do Brasil'

20:45 | Out. 30, 2022

O presidente francês, Emmanuel Macron, parabenizou na noite deste domingo (30) Luiz Inácio Lula da Silva, cuja eleição no segundo turno "abre uma nova página na história do Brasil".

"Juntos, nós vamos unir nossos esforços para superar os muitos desafios comuns e renovar os laços de amizade entre nossos dois países", escreveu o chefe de Estado francês em mensagem publicada no Twitter minutos depois do anúncio dos resultados finais das eleições presidenciais no Brasil.

pab/mlb/mvv

