De Macron a Biden: líderes mundiais parabenizam Lula por vitória em eleição

Líderes mundiais parabenizaram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória presidencial, neste domingo, 30. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu cooperação e destacou que as eleições foram "justas e confiáveis".

Além de Biden, os representantes de França, Espanha, Portugal, Argentina, Colômbia, Argentina, Bolívia e Canadá se manifestaram. Lula venceu a eleição presidencial de 2022 contra o atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL).



Joe Biden

O presidente norte-americano, Joe Biden, parabenizou Lula por sua vitória em eleições presidenciais "livres, justas e confiáveis", segundo um comunicado difundido pela Casa Branca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Envio meus cumprimentos a Luiz Inácio Lula da Silva por sua eleição para ser o próximo presidente do Brasil depois de eleições livres, justas e confiáveis", destacou Biden na nota.

"Espero que trabalhemos juntos para continuar com a cooperação entre nossos dois países nos próximos meses e anos", acrescentou.

Emmanuel Macron

Emmanuel Macron, presidente da França, em suas redes sociais, destacou que a eleição "abre uma nova página da história do Brasil".

"Parabéns, querido Lula, pela sua eleição, que abre uma nova página na história do Brasil. Juntos, uniremos forças para enfrentar os muitos desafios comuns e renovar o vínculo de amizade entre nossos dois países", escreveu.

Pedro Sánchez

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, também parabenizou Lula pela vitória da eleição presidencial, através das redes sociais.

"Parabéns, Lula, pela vitória nesta eleição na que o Brasil decidiu torcer pelo progresso e a esperança", escreveu. Sánchez disse que os dois irão trabalhar juntos pela justiça social, a igualdade e contra as mudanças climáticas. "Seu sucesso vai ser do povo brasileiro. #BrasilDaEsperança".

António Costa

O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, ressaltou o entusiasmo em trabalhar com Lula em causas globais em prol dos dois países.

"Já tive a oportunidade de felicitar calorosamente Lula pela sua eleição como Presidente da República do Brasil. Encaro com grande entusiasmo o nosso trabalho conjunto nos próximos anos, em prol de Portugal e do Brasil, mas também em torno das grandes causas globais", escreveu Costa em seu perfil no Twitter.

Alberto Fernández

O presidente da Argentina, Alberto Fernández parabenizou o presidente eleito Lula e destacou a importância da vitória para a América Latina.

"Parabéns, Lula! Sua vitória abre um novo tempo para a história da América Latina. Um tempo de esperança e futuro que começa hoje. Aqui você tem um parceiro para trabalhar e sonhar alto com a boa vida de nossos povos", disse Fernández.

Gustavo Petro

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, parabenizou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo resultado na corrida presidencial. "Viva Lula", postou.

Justin Trudeau

O premiê do Canadá, Justin Trudeau, em pronunciamento no Twitter, reforçou a agenda ambiental e a relação entre Brasil e Canadá.

"Estou ansioso para trabalhar com Lula para fortalecer a parceria entre nossos países, entregar resultados para canadenses e brasileiros e avançar em prioridades compartilhadas como proteger o meio ambiente", publicou.

Tags