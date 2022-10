Segurança de Zambelli é preso por disparo de arma de fogo

07:37 | Out. 30, 2022

Quando esteve na Delegacia, a deputada disse que reagiu apontando a arma para o homem por ter sido "empurrada no chão". Entretanto, um vídeo gravado de ângulo distante do grupo mostra que Zambelli caiu após escorregar na extremidade da calçada, quando o homem já estava distante dela

O segurança da deputada federal Carla Zambelli (PL) foi preso em flagrante por disparo de arma de fogo. Ele é um dos envolvidos em confusão no sábado, 29, quando a deputada perseguiu, armada, um homem negro. A informação é do delegado Percival Alcântara, titular do 78º DP de São Paulo, para o G1.

A Polícia Civil de São Paulo deve abrir inquérito para investigar a deputada federal Carla Zambelli (PL/SP). Os investigadores vão apurar se a parlamentar teria cometido crimes de lesão corporal, porte ilegal e disparo de arma de fogo e via pública.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Notícias ao vivo: Eleições 2022 - segundo turno

Vídeos que circulam na internet mostram Zambelli com um revólver em punho perseguindo um homem negro após os dois terem discutido na calçada de um estabelecimento comercial do bairro Jardins, área nobre da capital paulista.

A deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP) foi filmada sacando uma arma e apontando para um homem durante este sábado, 29, em São Paulo.



Vídeo: Reprodução/Twitter pic.twitter.com/mYevWPfVvF — Jogo Político (@jogopolitico) October 29, 2022

A deputada, que estava acompanhada de assessores também armados, alega ter sido agredida pelo homem. Em uma das gravações, é possível ouvir o barulho de um disparo no momento da perseguição. Não se sabe ainda a origem do tiro. Ninguém se feriu.

A Polícia deve periciar todos os vídeos gravados no local. Após a confusão, a deputada e seus auxiliares foram a uma Delegacia registrar um Boletim de Ocorrência. Na saída da unidade, ela se pronunciou sobre o caso nas redes sociais. "Eles usaram um negro para vir em cima de mim", disse a deputada.

"Quando ele me empurrou eu caí, falei que ia chamar a polícia. Ele se evadiu, eu saquei arma e fui correndo atrás dele, pedindo para ele parar porque eu ia chamar a polícia e dar flagrante. Ele pediu desculpa, falei que ele podia ir e aí ele começou a fazer de novo", continuou.

Apoiadora de Jair Bolsonaro (PL), Zambelli publicou vídeo no Instagram em que o homem aparece dizendo "amanhã é Lula, papai", emendando com xingamentos: "[Você] Vai voltar para o bueiro, filha da puta. Sua nojenta, lixo", bradou o apoiador de Lula.

Quando esteve na Delegacia, a deputada disse que reagiu apontando a arma para o homem por ter sido "empurrada no chão". Entretanto, um vídeo gravado de ângulo distante do grupo mostra que Zambelli caiu após escorregar na extremidade da calçada, quando o homem já estava distante dela.

Ao sacar a arma em via pública, a deputada violou a legislação eleitoral, que proíbe o transporte de armas e munições nas 24 horas que antecedem e nas 24 horas posteriores às eleições.

A parlamentar será investigada por possível crime eleitoral no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O processo será conduzido pelo presidente da corte, ministro Alexandre de Moraes, escolhido em sorteio.

Leia também:

Acompanhe as últimas notícias das eleições pelo Brasil

Eleições 2022: Lula vence 2º turno na Nova Zelândia e Austrália; Bolsonaro lidera no Japão

Agregador de Pesquisas aponta: Lula 50% e Bolsonaro 44% de intenções de voto

Eleições 2022: como faz para saber onde vota

Segue proibido entrar com celular na cabine de votação

Saiba por que não pode levar o celular para a cabine de votação

Eleitor pode votar hoje mesmo que não tenha ido no 1º turno

Pode votar de bermuda e camiseta, mas não de sunga ou biquíni: veja regras

Alexandre de Moraes proíbe operações da PF e PRF no transporte público

Pesquisas 2º turno: Lula lidera duas e três apontam empate técnico com Bolsonaro

Saiba o que o pode e o que não pode no segundo turno das eleições

Segurança de Zambelli é preso por disparo de arma de fogo

Zambelli será investigada por lesão corporal, disparo e porte ilegal de arma

Pesquisas mostram cenário estável e acirrado, mas com leve vantagem para Lula

Brasil aguarda, apreensivo, um 2º turno incerto entre Lula e Bolsonaro

Homem saca arma em ato de Bolsonaro na Caucaia

Pesquisa Datafolha: Lula 52%, Bolsonaro 48% no 2º turno

Pesquisa Ipec: Lula tem 54% dos votos válidos e Bolsonaro, 46%

"O pós-eleição vai ter efeitos e é preciso vivenciar o luto", diz psicóloga

Conheça a primeira mesária totalmente cega do Ceará