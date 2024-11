Power Couple vai voltar: Record anuncia retorno do reality na grade

A Record confirmou que " Power Couple Brasil " voltará em 2025. Uma chamada nessa segunda, 4, anunciou o retorno após um intervalo de três anos desde a última edição. O reality retornará com uma nova apresentadora e novidades.

Power Couple deve substituir A Grande Conquista

A "Grande Conquista" não deve voltar ao ar, após não aparecer no comercial da programação de 2025. Ao que tudo indica, "Power Couple Brasil" substituirá o reality na grade.

Isso porque a segunda edição do programa não atingiu a audiência esperada e colocou o reality atrás da programação do SBT. A competição não interessou o público nem gerou engajamento.

Já o programa de casais chegou a atingir uma média de 10 pontos de audiência nas primeiras temporadas apresentadas por Roberto Justus. Nos últimos dois anos, com Adriane Galisteu no comando, a audiência teve uma queda, mas ainda se manteve bem em comparação com "A Grande Conquista".