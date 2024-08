Parte de herança de Gugu é bloqueada após decisão judicial; entenda

Parte da herança deixada pelo apresentador Gugu Liberato (1959-2019) foi bloqueada, atendendo a uma decisão do juiz Leonardo Aigner Ribeiro Vistos, da 4ª vara da Família e Sucessões de São Paulo. A ordem judicial foi expedida após um pedido da defesa de Ricardo Rocha (48), que alega ser filho de Gugu.



De acordo com a decisão do juiz, 25% do saldo de todas as contas bancárias e aplicações de Gugu, incluindo as já transferida para terceiros, deve ser bloqueada. O valor equivale a cerca de R$250 milhões, uma vez que a fortuna do ex-apresentador do “Domingo Legal” é avaliada em R$ 1 bilhão.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em 2023, Rocha pediu um exame de DNA para provar que Gugu Liberato é seu pai. De acordo com ele, o apresentador conheceu sua mãe, identificada como Otacília Gomes da Silva, no segundo semestre de 1973 em uma padaria no bairro Perdizes, em São Paulo.