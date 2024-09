Chaves volta para a TV após quatro anos; SBT negocia programação

A notícia chegou ao público dos Estados Unidos, onde os programas serão retransmitidos pelo canal UniMás, da TelevisaUnivisión, que confirmou as datas de transmissão de ambos os programas. As transmissões terão início no dia 23 de setembro. Ainda não há data para o retorno ao Brasil .

Este retorno à televisão marca um novo capítulo na controversa história do legado do comediante, falecido em 2014, cuja série deixou de ser exibida mundialmente em 2020. Naquela época, a Televisa decidiu não renovar os direitos de transmissão com o Grupo Chespirito, empresa dirigida por Roberto Gómez Fernández, filho do comediante.

SBT estuda retorno de Chaves para a TV brasileira

A rede de televisão que popularizou os programas de Chespirito no Brasil foi o SBT, que, após receber a notícia de que 'Chaves' e 'Chapolin' voltariam às televisões – pelo menos nos EUA – tratou de se interessar por um retorno também no país, onde os fãs ainda hoje são fervorosos, segundo apurou o portal F5.

Em 29 de julho de 2020, o SBT recebeu a notificação da Televisa informando que a exibição dos seriados não seria mais permitida a partir de agosto daquele ano – quando a série completaria 36 anos de exibição no Brasil.