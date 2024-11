Sem Ana Paula Padrão, ‘Masterchef’ terá edição com celebridades

Band prepara edição inédita do "MasterChef Brasil" para 2025; com saída de Ana Paula Padrão, não há informações sobre quem será o novo apresentador do programa

Lançado em 2014, a versão brasileira do programa britânico já teve temporadas com cozinheiros amadores, crianças, chefs profissionais e idosos. A partir de 19 de novembro, uma edição especial voltada para a confeitaria estreia na Band e marca a última participação de Ana Paula Padrão como apresentadora.

Principal programa de culinária da televisão brasileira, o “ MasterChef ” segue com inúmeras novidades para o reality em 2025. Após a saída de Ana Paula Padrão da apresentação do programa da Band, a emissora anunciou uma nova temporada que terá participação de famosos .

Nova edição do MasterChef terá participação de famosos

Já para 2025, a Band anunciou nesta segunda-feira, 4, que irá lançar uma temporada que contará com celebridades das mais diversas áreas. No comunicado, a edição especial contará com os chefs Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Helena Rizzo.

O comando das próximas edições do “MasterChef Brasil”, no entanto, não foi divulgado. Com a saída de Ana Paula Padrão, ainda não se sabe se o reality de culinária seguirá com um apresentador ou se os próprios jurados vão compartilhar a apresentação – algo já realizado nas versões de outros países.

