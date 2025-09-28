Vale Tudo: Freitas vai desviar dinheiro roubado de Marco Aurélio?No remake de Vale Tudo, Vale Tudo, Marco Aurélio vai ser passado para trás? Saiba o que vai acontecer
A novela das 9 da Rede Globo, "Vale Tudo", traz reviravoltas em sua trama. Marco Aurélio, interpretado por Alexandre Nero, mantém a pose de chefe rígido que zela pela empresa e seu emprego como vice-presidente da TCA.
Nas últimas semanas, os personagens, até então considerados coadjuvantes na trama, começaram a se destacar. Freitas, interpretado por Luís Lobianco, possui profunda dependência da validação de Marco Aurélio, seu chefe.
Após o enredo retratar os constantes episódios de assédio moral sofridos por Freitas, o roteiro promove a aproximação de Mário Sérgio, interpretado por Thomás Aquino.
Leia Também | Vale Tudo: Público reprova morte de Odete Roitman, diz pesquisa
Vale Tudo: entenda postura de Mário Sérgio
Durante a novela, Mário Sérgio já mostrou sua independência no meio profissional. Porém, soube o momento certo de formar alianças com o subordinado de Marco Aurélio, mostrando sua influência sobre o vice-presidente da empresa.
Os próximos episódios irão desenvolver melhor essa suposta amizade. O personagem de Thomás Aquino vai convencer Freitas a roubar uma parte considerável do dinheiro de Marco Aurélio.
Leia Também | Vale Tudo: conheça Stella Margarita, autora das obras de Heleninha
É válido lembrar que o personagem de Alexandre Nero desvia há anos o dinheiro da empresa de Odete Roitman, interpretada por Debóra Bloch. A presidente da empresa e seu vice já tiveram discussões sobre essa questão, uma vez que o próprio Freitas delatou o crime de seu chefe para Odete. O desenrolar dessa história se desenvolverá ainda em setembro.