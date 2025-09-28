Vale Tudo: Freitas vai desviar dinheiro roubado de Marco Aurélio?

Em Vale tudo, Freitas pode passar Marco Aurélio para trás ao se aliar com Mário Sérgio / Crédito: Reprodução Instagram @luislobianco

A novela das 9 da Rede Globo, "Vale Tudo", traz reviravoltas em sua trama. Marco Aurélio, interpretado por Alexandre Nero, mantém a pose de chefe rígido que zela pela empresa e seu emprego como vice-presidente da TCA. Nas últimas semanas, os personagens, até então considerados coadjuvantes na trama, começaram a se destacar. Freitas, interpretado por Luís Lobianco, possui profunda dependência da validação de Marco Aurélio, seu chefe.