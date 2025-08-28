‘Vale Tudo’: Taís Araújo diz estar ‘frustrada’ com rumo de Raquel

Raquel Acioly, personagem de Taís Araújo, volta fica pobre novamente em "Vale Tudo" depois de golpe da Odete Roitman / Crédito: Globo/Divulgação

A atriz Taís Araújo falou em vídeo à revista Quem sobre sua quebra de expectativas em relação à sua personagem no remake de “Vale Tudo”. Para ela, Raquel Accioly deveria representar uma jornada ascendente da mulher negra na nova versão do folhetim. Na trama, Raquel chega ao Rio de Janeiro de “mãos atadas” e sem ter onde morar, mas consegue se reerguer vendendo sanduíche. Aos poucos, ela abre um restaurante, se torna uma empresária de sucesso na área da gastronomia, mas perde tudo após um golpe de Odete Roitman e precisa recomeçar sua vida.

Esse momento da Raquel voltar a vender sanduíche na praia recebi com susto.Não era a trama original.Ué,vai voltar pra praia?Fico triste e frustrada.Tenho que lidar com uma personagem que não é escrita por mim."



(Taís Araújo ao repórter Patrick Monteiro) pic.twitter.com/z7zEs7bG8k — Sérgio Santos (@ZAMENZA) August 28, 2025



(Taís Araújo ao repórter Patrick Monteiro) pic.twitter.com/z7zEs7bG8k — Sérgio Santos (@ZAMENZA) August 28, 2025 “Esse momento da Raquel voltar a vender sanduíche na praia, confesso que recebi com um susto, porque não era a trama original. Então, para mim, a Raquel ia numa curva ascendente. Quando vi aquilo, falei: ‘Ué, vai voltar para a praia, gente'”, pontua Taís, preocupada com a personagem.

Sobre a surpresa que teve, ela continua: "Como telespectadora, eu também tinha esperança e gostaria muito de ver uma outra narrativa sobre mulheres negras. Quando peguei a Raquel para fazer, falei: 'Cara, a narrativa dessa mulher é a cara do Brasil. E ela vai ter uma ascensão social a partir do trabalho. Vai ser linda e ela vai ascender, ela vai permanecer'" "Isso vai ser uma narrativa muito nova do que a gente vê sobre representação da mulher negra na teledramaturgia brasileira. Quando vejo que isso não aconteceu, como uma artista que quer contar uma nova narrativa de país, e a dramaturgia proporciona isso, confesso que fico triste e frustrada", finaliza.