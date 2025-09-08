Vale Tudo: conheça Stella Margarita, autora das obras de Heleninha

Telas assinadas por Heleninha Roitman (Paolla Oliveira) na novela "Vale Tudo" são da artista uruguaia Stella Margarita / Crédito: TV Globo/Divulgação

De cozinheira a empresário, “Vale Tudo” traz personagens dotados em diversas áreas. Na novela da TV Globo, Heleninha Roitman, interpretada por Paolla Oliveira, é muito mais do que uma mulher com problemas de vício em bebidas alcoólicas, mas também uma artista plástica de sucesso. Com inúmeras telas produzidas, tendo já feito exposições de arte, Heleninha possui um acervo de obras de alto valor que voltará a ser destaque no capítulo desta segunda-feira, 8.

No episódio, será revelado que César (Cauã Reymond) foi um dos responsáveis pelo roubo de uma das telas da artista. O momento ocorre durante o casamento do golpista com Odete Roitman (Debora Bloch) e deve ser marcado por tensão e tentativas de fuga. Paolla Oliveira em visita ao acervo de Stella Margarita durante estudos para a novela "Vale Tudo" Crédito: Reprodução/Instagram @stella.margarita.7 Artista uruguaia Stella Margarita morreu aos 65 anos, em 2022 Crédito: Reprodução/Instagram @stella.margarita.7 De quem são as telas pintadas por Heleninha em 'Vale Tudo'? Entre corpos e rostos que ganham dimensão e movimento, com cores fortes e traços intensos, as telas assinadas por Heleninha em "Vale Tudo" são originalmente da artista uruguaia Stella Margarita.

Nascida em 1957 na cidade de Treinta y Tres, no Uruguai, Stella teve seu primeiro contato com a pintura em Caracas, na Venezuela, em 2006. No ano de 2010, se mudou para o Rio de Janeiro e iniciou na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, frequentando até 2016. Participando de mais de 15 exposições coletivas, Stella Margarita foi destaque nas mostras individuais: “Antebraços” (2018), “Só tenho o sentimento suspenso de tudo” (2019) e “Tapete Voador” (2022). Artista uruguaia Stella Margarita morreu aos 65 anos, em 2022 Crédito: Reprodução/Instagram @stella.margarita.7 Filhos de Stella Margarita guardam acervo de obras da artista uruguaia Crédito: Reprodução/Instagram @stella.margarita.7

Stella Margarita: pintora uruguaia é autora das obras de Heleninha "Fiz uma pesquisa grande dos artistas e das artistas brasileiras que pintam. A gente tem uma musa inspiradora, que é a Stella. Fui atrás de saber como ela pintava. E tive uma outra artista também cuidando para que eu aprendesse a mexer com tudo e que pudesse construir a minha artista plástica, que foi a Silvana", declarou Paolla Oliveira ao Gshow em julho. Premiada três vezes durante a carreira, Stella Margarita morreu em outubro de 2022, aos 65 anos de idade, tendo sido diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) no ano anterior. Deixando mais de 150 obras, as pinturas atualmente estão sob cuidados dos filhos, que moram no Rio de Janeiro.