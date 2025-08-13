Vale Tudo: Heleninha vai em busca de ajuda no Alcoólicos Anônimos

Vale Tudo terá cena de Heleninha (Paolla Oliveira) indo ao Alcoólicos Anônimos (A.A.) para tratar vício em bebida alcoólica

A reta final de “Vale Tudo” está cada vez mais próxima. Com o encerramento marcado para meados de outubro, a novela da Globo vem antecipando momentos importantes da trajetória dos personagens centrais.

Nesta semana, o desenvolvimento de Heleninha, personagem vivida por Paolla Oliveira, está a caminho, pois a herdeira de Odete Roitman irá em busca de ajuda para se curar do vício em bebida alcoólica.

O momento de virada da personagem se dá após a artista plástica ver que o filho Tiago, interpretado por Pedro Waddington, está seguindo o mesmo caminho que o seu com a ingestão descontrolada de álcool.

Heleninha procura ajuda para parar de beber após ver situação de filho

Conforme o Gshow, a cena, prevista para ir ao ar na programação da TV Globo nesta sexta-feira, 15, irá mostrar Heleninha indo ao Alcoólicos Anônimos (A.A.) e dando início ao seu processo de recuperação.