Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vale Tudo: Heleninha vai em busca de ajuda no Alcoólicos Anônimos

Vale Tudo: Heleninha vai em busca de ajuda no Alcoólicos Anônimos

Vale Tudo terá cena de Heleninha (Paolla Oliveira) indo ao Alcoólicos Anônimos (A.A.) para tratar vício em bebida alcoólica
Autor Lillian Santos
Autor
Lillian Santos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A reta final de “Vale Tudo” está cada vez mais próxima. Com o encerramento marcado para meados de outubro, a novela da Globo vem antecipando momentos importantes da trajetória dos personagens centrais.

Leia também | ‘Vale Tudo’ faz Defensoria Pública receber 270 mil acessos em 1h para informações sobre o direito à pensão alimentícia

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Nesta semana, o desenvolvimento de Heleninha, personagem vivida por Paolla Oliveira, está a caminho, pois a herdeira de Odete Roitman irá em busca de ajuda para se curar do vício em bebida alcoólica.

O momento de virada da personagem se dá após a artista plástica ver que o filho Tiago, interpretado por Pedro Waddington, está seguindo o mesmo caminho que o seu com a ingestão descontrolada de álcool.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

Heleninha procura ajuda para parar de beber após ver situação de filho

Conforme o Gshow, a cena, prevista para ir ao ar na programação da TV Globo nesta sexta-feira, 15, irá mostrar Heleninha indo ao Alcoólicos Anônimos (A.A.) e dando início ao seu processo de recuperação.

Acompanhada de Afonso (Humberto Carrão), Heleninha participa de uma reunião da comunidade e compartilha sua história com o álcool.

Leia também | Paolla Oliveira defende Heleninha e diz que críticas revelam tabu

“A principal expectativa é desconstruir a imagem do alcoolista como uma pessoa fracassada, sem força de vontade. Trazer a Heleninha para o A.A. também é uma maneira de dizer que essa doença não escolhe raça, nem cor, nem sexo. E, acima de tudo, gerar empatia, compaixão e entendimento para além dos julgamentos, principalmente o moral, que é o que mais acontece”, declarou a atriz ao Gshow.

Paolla Oliveira também afirma que a exibição do grupo de acolhimento na TV nacional pode contribuir para que as pessoas que se identificam com a personagem que tem vício em bebida alcoólica decidam buscar ajuda. “A partir daí, é saber que existe ajuda e ter esperança”, comenta.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar