Vale Tudo: Heleninha vai em busca de ajuda no Alcoólicos Anônimos

Vale Tudo: Heleninha vai em busca de ajuda no Alcoólicos AnônimosVale Tudo terá cena de Heleninha (Paolla Oliveira) indo ao Alcoólicos Anônimos (A.A.) para tratar vício em bebida alcoólica
A reta final de “Vale Tudo” está cada vez mais próxima. Com o encerramento marcado para meados de outubro, a novela da Globo vem antecipando momentos importantes da trajetória dos personagens centrais.
Leia também | ‘Vale Tudo’ faz Defensoria Pública receber 270 mil acessos em 1h para informações sobre o direito à pensão alimentícia
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Nesta semana, o desenvolvimento de Heleninha, personagem vivida por Paolla Oliveira, está a caminho, pois a herdeira de Odete Roitman irá em busca de ajuda para se curar do vício em bebida alcoólica.
O momento de virada da personagem se dá após a artista plástica ver que o filho Tiago, interpretado por Pedro Waddington, está seguindo o mesmo caminho que o seu com a ingestão descontrolada de álcool.
Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp
Heleninha procura ajuda para parar de beber após ver situação de filho
Conforme o Gshow, a cena, prevista para ir ao ar na programação da TV Globo nesta sexta-feira, 15, irá mostrar Heleninha indo ao Alcoólicos Anônimos (A.A.) e dando início ao seu processo de recuperação.
Acompanhada de Afonso (Humberto Carrão), Heleninha participa de uma reunião da comunidade e compartilha sua história com o álcool.
Leia também | Paolla Oliveira defende Heleninha e diz que críticas revelam tabu
“A principal expectativa é desconstruir a imagem do alcoolista como uma pessoa fracassada, sem força de vontade. Trazer a Heleninha para o A.A. também é uma maneira de dizer que essa doença não escolhe raça, nem cor, nem sexo. E, acima de tudo, gerar empatia, compaixão e entendimento para além dos julgamentos, principalmente o moral, que é o que mais acontece”, declarou a atriz ao Gshow.
Paolla Oliveira também afirma que a exibição do grupo de acolhimento na TV nacional pode contribuir para que as pessoas que se identificam com a personagem que tem vício em bebida alcoólica decidam buscar ajuda. “A partir daí, é saber que existe ajuda e ter esperança”, comenta.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente