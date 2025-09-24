Dona de Mim: Giovanna Lancellotti comenta cenas de abuso sexual

Kami, personagem de Giovanna Lancellotti em "Dona de Mim", sofre abuso sexual e denuncia o crime / Crédito: Reprodução/ Globo

Personagem de Giovanna Lancellotti em "Dona de Mim", novela das 19 horas da Globo, sofreu abuso sexual e cenas fortes repercutem nas redes sociais. A sequência foi ao ar na terça-feira, 23, mostrando cortes em que a influenciadora Kami é violentada por um stalker que vinha rondando a personagem.

Criada e escrita por Rosane Svartman, com direção artística de Allan Fiterman, a novela não mostrou cenas explícitas do crime. A sequência tem início quando Ronaldo (Bernardo Schlegel) captura Kami (Giovanna Lancellotti) à luz do dia. Giovanna Lancellotti compartilhou nas redes sociais os bastidores da cena; confira: Depois, o violentador aparece saindo de um local abandonado. Em seguida, a personagem de Lancellotti surge sentada no chão, suja, descabelada e com roupas rasgadas. Ao chegar em casa, a cena de banho mostra as coxas de Kami marcadas por sangue.