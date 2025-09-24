Dona de Mim: Giovanna Lancellotti comenta cenas de abuso sexual

Dona de Mim: Giovanna Lancellotti comenta cenas de abuso sexualCom Giovanna Lancellotti, cena de abuso na novela 'Dona de Mim' foi ao ar na terça-feira, 23; atriz compartilha bastidores
Personagem de Giovanna Lancellotti em "Dona de Mim", novela das 19 horas da Globo, sofreu abuso sexual e cenas fortes repercutem nas redes sociais. A sequência foi ao ar na terça-feira, 23, mostrando cortes em que a influenciadora Kami é violentada por um stalker que vinha rondando a personagem.
Criada e escrita por Rosane Svartman, com direção artística de Allan Fiterman, a novela não mostrou cenas explícitas do crime. A sequência tem início quando Ronaldo (Bernardo Schlegel) captura Kami (Giovanna Lancellotti) à luz do dia.
Giovanna Lancellotti compartilhou nas redes sociais os bastidores da cena; confira:
Depois, o violentador aparece saindo de um local abandonado. Em seguida, a personagem de Lancellotti surge sentada no chão, suja, descabelada e com roupas rasgadas. Ao chegar em casa, a cena de banho mostra as coxas de Kami marcadas por sangue.
Nervosa e desesperada, a influenciadora telefona para a amiga Leona (Clara Moneke), com quem desabafa sobre o ocorrido aos prantos. Nos capítulos seguintes, devem ir aos desdobramentos e consequências do abuso, que mudam a trajetória de Kami.
Em entrevista ao Gshow, Giovanna Lancellotti falou sobre a dificuldade emocional de gravar as cenas, para ela e para a equipe presente no set. "Quando ela (a personagem) chegou em casa, no chuveiro, foi muito difícil. Foi um dia que o set inteiro chorou", disse a atriz.
O preparador de elenco Leonardo Lacca também comentou sobre a construção da cena para o portal da Globo. “Essas cenas foram pensadas não apenas para retratar a violência, mas também transpor o acolhimento da vítima, evitando revitimizações e mostrar que é possível abordar esse tema com empatia, cuidado e profundidade”, declarou.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente