‘Dona de Mim’ se destaca por protagonista que nem sempre acerta

“Dona de Mim” estreou na grade de programações da TV Globo há apenas três semanas, mas vem surpreendendo o público por sua protagonista fora do convencional. Leona (Clara Moneke) é uma mocinha generosa, mas com atitudes egoístas e imprudentes.

Diferente de Beatriz Dourado, de “Garota do Momento”, e Raquel Acioly, de “Vale Tudo”, a protagonista de “Dona de Mim” não hesita em se meter em confusão pensando em ajudar a própria família ou a si mesma. Personalidade que foge da idealização do público do sofá.