‘Vale Tudo’ faz Defensoria Pública receber 270 mil acessos em 1h

Vale Tudo: Lucimar incentiva mais de 270 mil mulheres

Segundo divulgação da própria atriz Ingrid Gaigher, que dá vida à faxineira Lucimar na nova versão da trama, o aplicativo da Defensoria Pública recebeu 4.500 acessos por minuto após o capítulo em que sua personagem ensina como usá-lo. No total, foram 270 mil acessos em apenas 1 hora.

Na cena em questão, Luciomar sofre com a falta de dinheiro para sustentar as necessidades do filho Jorginho e pede ajuda para entrar com um pedido de pensão alimentícia ao ex-marido, que nunca ajudou financeiramente a criança.

"Recebi uma mensagem da Defensoria e fiquei completamente emocionada. Isso mostra o poder que a novela tem no Brasil. É muito gratificante fazer parte de algo que tem um alcance tão rápido e tão potente", disse a atriz ao portal Correio.