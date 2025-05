Atriz de ‘Renascer’ é atropelada pelo próprio carro em São Paulo

Atriz Mara Carvalho deu vida à personagem Aurora na versão original de ‘Renascer’ e é casada com o presidente do São Paulo Futebol Clube. Ela foi atropelada neste domingo, 18

A ex-atriz global Mara Carvalho foi atropelada neste domingo, 18, em frente ao restaurante de luxo Figueira Rubayat, em São Paulo. Ela estava acompanhada por seu marido Julio Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube, e o carro envolvido no acidente foi o seu próprio, que estava com um manobrista no comando.

Como foi o acidente com a atriz de Renascer?

Na ocasião, a artista solicitou seu carro, um Toyota Hilux, na saída do restaurante, pois ela havia deixado o veículo sob cuidados da equipe de valet do local. O automóvel foi estacionado em rua um pouco à frente do estabelecimento, fazendo com que Mara precisasse contornar o carro.

Quando ela caminhava pela traseira do veículo, o manobrista deu marcha ré e acabou atropelando a atriz, que caiu no chão e sofreu cortes no rosto, braços e cotovelos. O atendimento médico aconteceu no Hospital Sírio Libanês.