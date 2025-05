Vilã em ‘Dona de Mim’, atriz Aline Borges está sem DRT há 25 anos

Dando vida à Tânia, vilã em “Dona de Mim”, a atriz Aline Borges se encontra em situação irregular com o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ) há mais de 25 anos.

Segundo a entidade, a atriz possui uma DRT provisória vencida desde 1998, que deveria ter sido renovada de acordo com a legislação brasileira.