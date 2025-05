Documentário sobre mulheres no samba é exibido em evento gratuito

Nova edição do Cineclube Delas exibe documentário sobre mulheres no samba e promove roda de conversa com Gabi Nunes

Na próxima quarta-feira, 21, o documentário “Damas do Samba” será exibido durante a nova edição do Cineclube Delas – Arte Feita por Mulheres, projeto cearense que busca promover e debater a presença de mulheres nas artes.

Realizado na loja Reticências, localizada no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, com início às 18 horas, o momento também terá um bate-papo com a cantora Gabi Nunes, que irá compartilhar sua experiência como sambista.

Na ocasião, os participantes são convidados a realizar intervenções em bordado acerca do tema da reunião. Para participar, é necessário realizar inscrição gratuita via formulário on-line. O Cineclube Delas acontece semanalmente, com eventos previstos até o mês de junho.

Cineclube Delas - “Damas do Samba”