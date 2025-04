Da Globo à HBO, personagens de novelas e séries foram trocados durante as gravações; veja lista

Recentemente, o tema viralizou a partir polêmicas nos bastidores do remake de Vale Tudo , quando Cauã Reymond chegou a ter seu nome ventilado para substituição. O motivo: uma briga com a atriz Bella Campos , intérprete da protagonista Maria de Fátima.

Segundo apuração, Bella confrontou Cauã após comentários negativos que ele teria feito sobre sua atuação. Apesar da crise, a direção da Globo decidiu manter Cauã no papel, por enquanto. Internautas, no entanto, começaram a pedir a substituição do galã por Leandro Lima e os rumores seguem circulando.

A seguir, O POVO separou alguns outros casos em que houve, de fato, troca de atrizes e atores em novelas e séries durante (ou antes) das gravações.

Novelas que trocaram atores

Tia Luísa - As Aventuras de Poliana (2018)