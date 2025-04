Vale Tudo: quem encontrará a mala de Marco Aurélio? Descubra

Bagagem cheia de dólares que sumiu após confusão no aeroporto vai parar nas mãos da protagonista, sem que ela saiba o conteúdo; confira quem encontrará

A bagagem milionária acaba em suas mãos por engano, após uma sequência de desencontros no aeroporto.

Nos próximos capítulos de Vale Tudo , exibida pela TV Globo, Raquel (Taís Araujo) vai se deparar com a mala recheada de dólares que Marco Aurélio (Alexandre Nero) perdeu ao tentar enviar o dinheiro ilegalmente para o exterior.

Vale Tudo: plano de fuga dá errado e bagagem desaparece

Marco Aurélio havia recebido a mala com milhões de dólares de Renato (João Vicente de Castro) com a missão de despachá-la em um jatinho particular.

O plano envolvia ainda Rubinho (Julio Andrade), que viajaria como “laranja” para assumir a culpa caso algo desse errado.

No entanto, o empresário não conseguiu embarcar, Rubinho passou mal e morreu, e o piloto acabou dando carona a César (Cauã Reymond), que roubou a bagagem.