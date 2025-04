Vale Tudo: Globo decide sobre permanência de Cauã Reymond na obra

Discussões internas envolvendo Bella Campos e Cauã Reymond nos bastidores da novela teriam provocado pedido do ator para sair do elenco

Após brigas que repercutiram fora do Projac, a situação de Cauã Reymond com atores do elenco de “Vale Tudo” passou a ser analisada e julgada pela Globo. Diante até de um pedido de saída do galã, a emissora decidiu manter o elenco original.

