Retorno das locadoras? Aluguel de videogames volta a ganhar popularidade

Enquanto o Japão revive o aluguel de consoles como o PS5, o Brasil mantém viva essa tradição em locadoras que desafiam o tempo / Crédito: Reprodução/ RICHARD A. BROOKS/ AFP

No começo dos anos 2000, as locadoras eram bastante populares, mas perderam força logo após a chegada dos serviços de streaming. No entanto, a prática de alugar tem sido retomada no Japão, mais especificamente no ramo dos videogames. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Atualmente, as pessoas estão criando o hábito de alugar videogames para lazer, com foco principalmente no PlayStation 5. No Japão, o aluguel de consoles PS5 ganhou popularidade repentinamente nos últimos meses.

A explicação para esse crescimento é complexa, envolvendo o aumento nos preços dos consoles, o lançamento de uma série de jogos extremamente populares e o novo serviço, bem-sucedido e oportuno, de uma varejista japonesa específica. Aluguel de videogame: valores

O serviço, oferecido por 400 lojas no Japão, permite que os jogadores aluguem um console PS5 por 8 dias por 980 ienes (o que equivale a cerca de R$ 39,11) ou por 15 dias por 1.780 ienes (aproximadamente R$ 71,09), antes de devolvê-lo à loja. Leia mais Nintendo revela preço e data de lançamento do Switch 2 no Brasil Sobre o assunto Nintendo revela preço e data de lançamento do Switch 2 no Brasil Em declarações ao portal ITMedia, Yusuke Sakai, gerente responsável pelos produtos de aluguel da rede GEO, explicou que a ideia de alugar consoles PS5 surgiu no verão de 2024, quando os aluguéis de DVDs e CDs da GEO continuavam em queda devido à crescente popularidade dos serviços de streaming.

Aluguel de videogame: influência do mercado financeiro

Na época, embora os PS5 já não sofressem com a escassez de suprimentos, havia rumores de que os preços do console seriam aumentados globalmente por conta da desvalorização cambial. PS3 recebe atualização inesperada quase 19 anos após seu lançamento; ENTENDA

Como uma rede de lojas que vende, conserta e aluga consoles, DVDs, CDs e outros eletrônicos para consumidores no Japão desde o final da década de 1980, a GEO já possuía sistemas de aluguel tanto em loja quanto online.