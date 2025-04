Vale Tudo: sobrinho de Fernanda Torres é ator de destaque na trama

Pedro Waddington dá vida à filho de Heleninha Roitman no remake de "Vale Tudo"; jovem vem de uma família de atores consagrados na TV brasileira

Há menos de duas semanas no ar, o remake de “Vale Tudo” já tem chamado bastante atenção nas redes sociais pela comparação do novo elenco. Entre os destaques, está o ator Pedro Waddington, que interpreta Tiago, filho de Heleninha Roitman (Paolla Oliveira) com Marco Aurélio (Alexandre Nero).

