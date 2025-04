Vale Tudo: quem é o pai de Raquel? Conheça personagem de Antônio Pitanga

O remake de “ Vale Tudo ” estreou nesta segunda-feira, 31, na TV Globo e já trouxe muitas emoções aos noveleiros. Logo no primeiro capítulo o público já presenciou a morte do pai de Raquel , interpretada nesta versão por Taís Araújo.

“Vale Tudo”: conheça Salvador, pai de Raquel

Salvador é pai de Raquel e avô de Maria de Fátima. O personagem honra cada dia de seu trabalho na alfândega na fronteira com o Paraguai. Ele ficou viúvo cedo e criou a filha com todo carinho na casa que comprou com o suor do seu trabalho em Foz do Iguaçu.

Com a morte do personagem no início da trama, a herança deixada será o ponto de partida para a jornada de brigas entre Raquel e a filha, que vendeu a casa e deixou sua mãe sem nada.

“Vale Tudo”: Antonio Pitanga interpreta o pai de Raquel no remake

Antonio Pitanga fez a participação especial no primeiro capítulo de “Vale Tudo” dando vida a Salvador. De volta à TV Globo após dois anos, o artista foi exaltado por sua filha, Camila Pitanga.