Vale Tudo: veja quem interpretou Heleninha e conheça sua história

Globo adapta clássico de 1988 com novo elenco e direção; confira história de Heleninha interpretada por Paolla Oliveira no remake de Vale Tudo

A produção, baseada na obra de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, teve suas primeiras cenas gravadas em Foz do Iguaçu (PR) e conta com direção artística de Paulo Silvestrini.

A TV Globo estreia no dia 31 de março o remake de Vale Tudo , clássico da teledramaturgia brasileira. A nova versão, escrita por Manuela Dias, traz Paolla Oliveira no papel de Helena Roitman, personagem icônica interpretada por Renata Sorrah na versão original.

Na trama, Helena Roitman, ou Heleninha, é filha de Odete Roitman (Débora Bloch) e irmã de Afonso (Humberto Carrão). Artista plástica bem-sucedida, ela enfrenta um problema sério com o alcoolismo, vício que a transforma em uma mulher desafiadora e sem filtros quando está embriagada.

Exibida originalmente em 1988, Vale Tudo se tornou um marco da teledramaturgia brasileira ao abordar corrupção, ascensão social e ética. A pergunta “Quem matou Odete Roitman?” ficou famosa na época e agora, com a nova versão, o público se pergunta se o destino da vilã será o mesmo.

Seu relacionamento conturbado com o ex-marido, Marco Aurélio Catanhede (Alexandre Nero), complica ainda mais sua vida, especialmente pela disputa pela guarda do filho, Tiago (Pedro Waddington).

Com um elenco de peso e uma história que continua atual, o remake promete reacender o debate sobre valores morais e corrupção no Brasil, trazendo de volta personagens que marcaram gerações.

A nova versão de Vale Tudo chega cercada de expectativas e desafios. A Globo teme que possíveis repercussões negativas nas redes sociais afetem a audiência da novela. A escolha do elenco foi um processo longo, como explicou a autora Manuela Dias:

“A escalação do elenco foi um processo longo, porque tudo é muito pensado em conjunto. Não é só ter um intérprete bom, é preciso que ele case com aquele papel. Acho o elenco a coisa mais importante de tudo. Quando vimos Bella Campos, todas as dúvidas sobre Maria de Fátima caíram", disse Manuela ao Gshow.