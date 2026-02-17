MasterChef Brasil: saiba sobre a nova temporada do reality

MasterChef Brasil: saiba quando estreia a nova temporada do realityBand planeja três edições do reality culinário e mantém padrão de calendário; saiba quando Amadores, Confeitaria e Celebridades devem ir ao ar
Resumo
A edição com amadores deve manter a tradição e estrear no dia 19 de maio
O MasterChef Confeitaria está previsto para ocupar a grade entre setembro e novembro
A versão com celebridades deve fechar o ano, começando em 24 de novembro
Embora as datas circulem nos bastidores, a Band divulgará o calendário oficial em breve.
A Band pretende manter o MasterChef Brasil como um dos pilares da programação em 2026. A emissora planeja levar ao ar três versões do reality culinário: Amadores, Confeitaria e Celebridades.
Apesar da expectativa do público, o canal ainda não divulgou o calendário oficial. Mesmo assim, é possível estimar as estreias com base no padrão adotado nos últimos anos.
Estreia do MasterChef Amadores deve seguir tradição
Desde 2022, a edição com cozinheiros amadores tem estreado de forma recorrente no mês de maio. O cronograma foi mantido em 2022, 2023, 2024 e 2025, consolidando o período como janela fixa do formato principal.
Se a Band repetir a estratégia, a nova temporada do MasterChef Amadores deve chegar à programação novamente em maio de 2026. A emissora informou que ainda trabalha nas inscrições da edição.
Embora o cronograma oficial ainda não tenha sido divulgado pela emissora, informações publicadas da Folha de S.Paulo, indicam que a temporada com cozinheiros amadores deve estrear em 19 de maio, com final prevista para 22 de setembro.
Quando será lançado o MasterChef Confeitaria?
O mês de setembro tem sido utilizado para versões derivadas do reality. Em 2022 e 2023, o período marcava a estreia do MasterChef Profissionais.
Segundo informações, o MasterChef Confeitaria deve ser exibido entre 29 de setembro e 17 de novembro.
MasterChef Brasil: novembro de 2026 concentra versões especiais
Novembro se consolidou como espaço para edições especiais. O MasterChef + foi exibido nesse mês em 2022 e 2023. Em 2024, a Confeitaria também estreou no período. Já em 2025, o MasterChef Celebridades ocupou a faixa no penúltimo mês do ano.
Com isso, a expectativa é que o MasterChef Celebridades volte a ser exibido em novembro de 2026, repetindo a estratégia adotada na última temporada. A segunda temporada do MasterChef Celebridades está prevista para começar em 24 de novembro e seguir até 12 de janeiro de 2027.
Calendário oficial do MasterChef Brasil ainda será divulgado
Até o momento, a Band não confirmou oficialmente as datas de estreia para 2026. A emissora informou que o cronograma será anunciado nas próximas semanas, junto com a divulgação formal da programação.