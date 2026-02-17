MasterChef Brasil: saiba sobre a nova temporada do reality

A Band pretende exibir três edições do MasterChef Brasil em 2026: Amadores, Confeitaria e Celebridades. / Crédito: Melissa Haidar/Band

Resumo A Band planeja exibir três versões do MasterChef em 2026: Amadores, Confeitaria e Celebridades

A edição com amadores deve manter a tradição e estrear no dia 19 de maio

O MasterChef Confeitaria está previsto para ocupar a grade entre setembro e novembro

A versão com celebridades deve fechar o ano, começando em 24 de novembro

Embora as datas circulem nos bastidores, a Band divulgará o calendário oficial em breve. A Band pretende manter o MasterChef Brasil como um dos pilares da programação em 2026. A emissora planeja levar ao ar três versões do reality culinário: Amadores, Confeitaria e Celebridades.

Apesar da expectativa do público, o canal ainda não divulgou o calendário oficial. Mesmo assim, é possível estimar as estreias com base no padrão adotado nos últimos anos.