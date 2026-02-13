Band suspende um dos MasterChef em 2026; entenda

Emissora mantém três versões do reality culinário e define calendário preliminar de estreias para o próximo ano. / Crédito: Reprodução/Band

A Band confirmou que o MasterChef Profissionais não terá nova temporada em 2026. Mesmo sendo uma das versões mais prestigiadas pelo público, o formato dedicado a chefs experientes ficará fora da grade neste ano. A emissora não detalhou os motivos da decisão, mas assegurou que a franquia seguirá forte na programação. A ausência do Masterchef Profissionais representa uma mudança estratégica no calendário do reality culinário.

Três versões do MasterChef em 2026 Apesar da suspensão do MasterChef Profissionais, a Band levará ao ar três temporadas do MasterChef Brasil ao longo de 2026. Estão confirmadas as edições Amadores, Confeitaria e Celebridades. Os jurados Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin permanecem no elenco fixo do programa. O chef confeiteiro Diego Lozano também participará, especialmente nas versões que envolvem provas de confeitaria.