Band suspende um dos MasterChef em 2026; entenda

Band suspende um dos MasterChef em 2026; entendaEmissora confirma ausência da versão com chefs experientes e anuncia três temporadas do reality; veja o que muda na programação
A Band confirmou que o MasterChef Profissionais não terá nova temporada em 2026. Mesmo sendo uma das versões mais prestigiadas pelo público, o formato dedicado a chefs experientes ficará fora da grade neste ano.
A emissora não detalhou os motivos da decisão, mas assegurou que a franquia seguirá forte na programação. A ausência do Masterchef Profissionais representa uma mudança estratégica no calendário do reality culinário.
Três versões do MasterChef em 2026
Apesar da suspensão do MasterChef Profissionais, a Band levará ao ar três temporadas do MasterChef Brasil ao longo de 2026. Estão confirmadas as edições Amadores, Confeitaria e Celebridades.
Os jurados Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin permanecem no elenco fixo do programa. O chef confeiteiro Diego Lozano também participará, especialmente nas versões que envolvem provas de confeitaria.
MasterChef: datas previstas de estreia
Embora o cronograma oficial ainda não tenha sido divulgado pela emissora, informações publicadas da Folha de S.Paulo, indicam que a temporada com cozinheiros amadores deve estrear em 19 de maio, com final prevista para 22 de setembro.
Na sequência, o MasterChef Confeitaria deve ser exibido entre 29 de setembro e 17 de novembro. Já a segunda temporada do MasterChef Celebridades está prevista para começar em 24 de novembro e seguir até 12 de janeiro de 2027.
Qual o último MasterChef estreado?
A primeira edição do MasterChef Celebridades foi exibida no ano passado. A vencedora foi a atriz Julianne Trevisol, que conquistou o título na estreia do formato com personalidades conhecidas do público.
Com as mudanças anunciadas, a Band reorganiza a franquia em 2026, mantendo o reality culinário no ar, mas com foco em formatos que já demonstraram boa recepção da audiência.