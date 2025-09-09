Quem é Diego Lozano, jurado do MasterChef Confeitaria

Quem é Diego Lozano, jurado do MasterChef ConfeitariaLozano é um dos principais chefs de pâtisserie do País. Conheça o dono da renomada do "Levena", em São Paulo
Diego Lozano começou sua trajetória na cozinha aos 13 anos. Filho de pais separados, ele e o irmão assumiram cedo a responsabilidade de preparar as refeições da casa. O interesse pela confeitaria surgiu ao tentar recriar o “bolo peteleco”, receita da avó.
Ao longo da carreira, Lozano conquistou reconhecimento internacional. Ele foi bicampeão da Seletiva Brasileira do World Chocolate Masters (2007 e 2015), a principal competição mundial de chocolate.
Em 2012, fundou a Escola de Confeitaria Diego Lozano e, em 2022, inaugurou seu próprio restaurante em São Paulo, o Levena. Também lançou um livro de receitas reunindo suas melhores criações dos últimos 15 anos, fruto de experiências no Brasil e em mais de 100 países.
No site oficial, o chef oferece cursos online cujos preços variam de R$ 150 a R$ 3.500.
Diego Lozano como apresentador
Antes de integrar o MasterChef Confeitaria, Diego Lozano já tinha experiência como apresentador. Ele comandou o programa “A Confeitaria”, exibido no canal Bem Simples, da Fox.
O chef também já havia participado do MasterChef Brasil. No episódio final da temporada 2024, foi convidado para avaliar as sobremesas preparadas pelos finalistas Giorgia e José Roberto.
Em novembro do mesmo ano, Lozano foi anunciado como jurado fixo do MasterChef Confeitaria, posição que considera uma honra e uma oportunidade de valorizar ainda mais a confeitaria no Brasil, segundo declarou em seu site.
Masterchef Confeitaria estreia 2ª temporada
A segunda temporada do MasterChef Confeitaria estreia nesta terça-feira, 9, na Band TV. O reality é dedicado exclusivamente a sobremesas e traz Diego Lozano no júri, ao lado de Helena Rizzo e Erick Jacquin.
O elenco é formado por 14 participantes, sendo sete mulheres e sete homens, com idades entre 27 e 51 anos.
Os episódios vão ao ar todas às terças e quintas, às 22h30, na Band TV. Também serão exibidos toda sexta-feira, às 20h20, no canal Discovery Home & Health e na HBO Max.