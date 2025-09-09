Qual o restaurante de Diego Lozano? Veja preços do confeiteiro Masterchef

Se você assistiu ao MasterChef Confeitaria e ficou com vontade de provar as produções do confeiteiro Diego Lozano, o mesmo tem um restaurante em São Paulo: Levena. / Crédito: Reprodução/Band

O chef confeiteiro Diego Lozano, conhecido por sua participação no MasterChef Confeitaria e premiado duas vezes no World Chocolate Masters, possui um marcante espaço de culinária em São Paulo. Localizado em Pinheiros, o Levena mistura restaurante, confeitaria, padaria e até a escola do chef em um único endereço.

A casa, que funciona de terça a domingo das 8h às 23h, celebra dois anos de trajetória com novidades no cardápio. O conceito do Levena Levena reúne confeitaria, padaria, restaurante e escola em ambiente despojado e aberto. Crédito: Reprodução/Instagram @levena_sp O restaurante ocupa um imóvel na rua Artur de Azevedo e recebe os clientes com uma vitrine recheada de croissants, pães artesanais, brigadeiros e sobremesas sofisticadas — marca registrada de Lozano.

A ideia é oferecer um ambiente despojado, sem intervalos entre os turnos, onde é possível fazer desde um café da manhã reforçado até um jantar completo.

Cardápio do dia todo O menu do Levena inclui opções para café da manhã, brunch, almoço e jantar. Entre os destaques, estão o risoto com pistache e salmão (R$ 145); o toast benedict com gravlax (R$ 83); os ovos mexidos com pastrami e croûtons (R$ 64); e as sobremesas a partir de R$ 25. Para os fãs de lanches mais robustos, há hambúrgueres como o Burger Pastrami (R$ 75), feito com brioche, sour cream, American cheese e fritas.

O cardápio completo está disponível no site do restaurante.

>> SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Pratos principais do Levena No almoço e jantar, o restaurante aposta em combinações de sugestões do chef, como o fillet au poivre (R$ 110), que possui fillet mignon grelhado, molho roti com pimenta verde e purê de batata.