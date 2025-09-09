Qual o restaurante de Diego Lozano? Veja preços do confeiteiro Masterchef

Qual o restaurante de Diego Lozano? Veja preços do confeiteiro MasterchefChef consagrado no MasterChef Confeitaria tem restaurante em São Paulo, que reúne padaria, confeitaria e cardápio completo do café ao jantar
O chef confeiteiro Diego Lozano, conhecido por sua participação no MasterChef Confeitaria e premiado duas vezes no World Chocolate Masters, possui um marcante espaço de culinária em São Paulo.
Localizado em Pinheiros, o Levena mistura restaurante, confeitaria, padaria e até a escola do chef em um único endereço.
A casa, que funciona de terça a domingo das 8h às 23h, celebra dois anos de trajetória com novidades no cardápio.
O conceito do Levena
O restaurante ocupa um imóvel na rua Artur de Azevedo e recebe os clientes com uma vitrine recheada de croissants, pães artesanais, brigadeiros e sobremesas sofisticadas — marca registrada de Lozano.
A ideia é oferecer um ambiente despojado, sem intervalos entre os turnos, onde é possível fazer desde um café da manhã reforçado até um jantar completo.
Cardápio do dia todo
O menu do Levena inclui opções para café da manhã, brunch, almoço e jantar. Entre os destaques, estão o risoto com pistache e salmão (R$ 145); o toast benedict com gravlax (R$ 83); os ovos mexidos com pastrami e croûtons (R$ 64); e as sobremesas a partir de R$ 25.
Para os fãs de lanches mais robustos, há hambúrgueres como o Burger Pastrami (R$ 75), feito com brioche, sour cream, American cheese e fritas.
O cardápio completo está disponível no site do restaurante.
Pratos principais do Levena
No almoço e jantar, o restaurante aposta em combinações de sugestões do chef, como o fillet au poivre (R$ 110), que possui fillet mignon grelhado, molho roti com pimenta verde e purê de batata.
Como também o cordeiro ao forno com risoto de alho-poró e pistache (R$ 158), que acompanha risoto com toque adocicado do alho-poró e crocância do pistache.
Outras criações chama atenção, como o benedict no croissant com lombo (R$ 68) e o sofisticado sanduíche de lagosta(R$ 103), preparado na manteiga com maionese de limão.
Levena: sobremesas que parecem obras de arte
A confeitaria, que é a alma do trabalho de Lozano, ganha destaque na vitrine de doces autorais. Entre as opções, estão:
- a Levena, mousse de chocolate amargo, biscuit de chocolate e amêndoas, praliné de avelã, caramelo de laranja e avelã (R$ 50);
- a polêmica criação Isso não é uma banana (R$ 59), um biscuit com mousse de coco, banana e geleia de maracujá.
Outros destaques incluem o pistachoux (R$ 45), um pâte à choux com creme de pistache, e o Maracujá e Chocolate (R$ 40), que combina biscuit, ganache e cobertura de maracujá.
MasterChef Confeitaria 2025: quando começa
A estreia da nova edição do MasterChef Confeitaria está marcada para esta terça-feira, 9 de setembro, às 22h30min.
A competição gastronômica volta a reunir os jurados Diego Lozano, Erick Jacquin e Helena Rizzo avaliando as criações dos confeiteiros.
Ao todo, 14 participantes com idades entre 27 e 51 anos disputam o título de maior confeiteiro do Brasil. Cada episódio contará com provas que exigem criatividade, técnica e precisão, valendo o troféu e o prêmio em dinheiro.