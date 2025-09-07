Restaurantes da chef Paola Carosella: veja quais são e preços

Quais os restaurantes de Paola Carosella? Veja preços da MasterChefEx-jurada do MasterChef, Paola Carosella ficou famosa com empreendimento de empanadas. Saiba mais sobre seus restaurantes e veja preços
Com uma participação especial na 12ª temporada do MasterChef Brasil, Paola Carosella voltou para julgar os participantes ao lado de Helena Rizzo e Henrique Fogaça. Esta foi a primeira vez que ela retornou ao programa após sua saída em 2021.
Conhecida por suas receitas de empanadas, a argentina possui um restaurante principal que já virou parte de sua identidade como chef.
A seguir, confira quais são os restaurantes de Paola Carosella e saiba mais sobre ela:
Arturito
Após 15 anos no bairro Pinheiros, o restaurante titular de Paola Carosella mudou de endereço. Agora no Jardim Paulista, o Arturito possui 80 lugares e um menu assinado pela ex-jurada do MasterChef, que ganhou o título de Chef do Ano pela revista Veja em 2010.
O preço dos pratos varia entre R$ 256 a R$ 450 e o local permite levar vinhos mediante uma taxa de R$ 90.
- Endereço: rua Chabad, 124 - Jardim Paulista
- Instagram: @restaurantearturito
La Guapa
Uma marca criada em colaboração com Benny Goldenberg, o La Guapa vende as tão famosas empanadas popularizadas por Paola Carosella.
Misturando a receita tradicional argentina com sabores brasileiros, as empanadas saem na faixa de R$ 15 reais cada.
No total, existem 36 unidades do La Guapa espalhadas pelos estados: Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo.
- Endereço: no site oficial do estabelecimento, há uma lista com todas as unidades
- Instagram: @laguapasp
Quem é Paola Carosella?
Nascida em Buenos Aires, Paola Carosella segue uma gastronomia familiar, tendo contato com a cozinha por meio de sua avó. Sua carreira começou aos 18 anos, quando estagiou em restaurantes na França, Espanha, Estados Unidos e Uruguai.
Em 2001, Paola veio passar uma temporada trabalhando em São Paulo, na qual se encerrou com sua mudança definitiva.
Dois anos depois, em 2003, abriu seu primeiro restaurante, o Julia Cocina, em homenagem à chef Julia Child. Apenas em 2008 que Paola abriu o Arturito, seu restaurante mais famoso.
Paola se tornou uma figura pública nacionalmente conhecida ao estrelar a primeira temporada do MasterChef, continuando como jurada até a sétima temporada do programa.
No mesmo ano, em 2014, também abriu sua marca de empanadas junto a Benny Goldenberg, o La Guapa.