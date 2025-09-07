Restaurantes da chef Paola Carosella: veja quais são e preços

Paola Carosella é dona de um restaurante com mais de quinze anos e uma marca de empanadas. Conheça os restaurantes da Chef e veja os preços: / Crédito: Germano Lüders

Com uma participação especial na 12ª temporada do MasterChef Brasil, Paola Carosella voltou para julgar os participantes ao lado de Helena Rizzo e Henrique Fogaça. Esta foi a primeira vez que ela retornou ao programa após sua saída em 2021. Conhecida por suas receitas de empanadas, a argentina possui um restaurante principal que já virou parte de sua identidade como chef.

A seguir, confira quais são os restaurantes de Paola Carosella e saiba mais sobre ela: Arturito Após 15 anos no bairro Pinheiros, o restaurante titular de Paola Carosella mudou de endereço. Agora no Jardim Paulista, o Arturito possui 80 lugares e um menu assinado pela ex-jurada do MasterChef, que ganhou o título de Chef do Ano pela revista Veja em 2010.

O preço dos pratos varia entre R$ 256 a R$ 450 e o local permite levar vinhos mediante uma taxa de R$ 90. Endereço: rua Chabad, 124 - Jardim Paulista

rua Chabad, 124 - Jardim Paulista Instagram: @restaurantearturito La Guapa Uma marca criada em colaboração com Benny Goldenberg, o La Guapa vende as tão famosas empanadas popularizadas por Paola Carosella. Misturando a receita tradicional argentina com sabores brasileiros, as empanadas saem na faixa de R$ 15 reais cada.

No total, existem 36 unidades do La Guapa espalhadas pelos estados: Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo.