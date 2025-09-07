Restaurantes da chef Paola Carosella: veja quais são e preços

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quais os restaurantes de Paola Carosella? Veja preços da MasterChef

Com uma participação especial na 12ª temporada do MasterChef Brasil, Paola Carosella voltou para julgar os participantes ao lado de Helena Rizzo e Henrique Fogaça. Esta foi a primeira vez que ela retornou ao programa após sua saída em 2021.

Conhecida por suas receitas de empanadas, a argentina possui um restaurante principal que já virou parte de sua identidade como chef.

A seguir, confira quais são os restaurantes de Paola Carosella e saiba mais sobre ela:

Arturito

Após 15 anos no bairro Pinheiros, o restaurante titular de Paola Carosella mudou de endereço. Agora no Jardim Paulista, o Arturito possui 80 lugares e um menu assinado pela ex-jurada do MasterChef, que ganhou o título de Chef do Ano pela revista Veja em 2010.

O preço dos pratos varia entre R$ 256 a R$ 450 e o local permite levar vinhos mediante uma taxa de R$ 90.

  • Endereço: rua Chabad, 124 - Jardim Paulista
  • Instagram: @restaurantearturito

La Guapa

Uma marca criada em colaboração com Benny Goldenberg, o La Guapa vende as tão famosas empanadas popularizadas por Paola Carosella.

Misturando a receita tradicional argentina com sabores brasileiros, as empanadas saem na faixa de R$ 15 reais cada.

No total, existem 36 unidades do La Guapa espalhadas pelos estados: Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo.

Quem é Paola Carosella?

Nascida em Buenos Aires, Paola Carosella segue uma gastronomia familiar, tendo contato com a cozinha por meio de sua avó. Sua carreira começou aos 18 anos, quando estagiou em restaurantes na França, Espanha, Estados Unidos e Uruguai.

Em 2001, Paola veio passar uma temporada trabalhando em São Paulo, na qual se encerrou com sua mudança definitiva.

Dois anos depois, em 2003, abriu seu primeiro restaurante, o Julia Cocina, em homenagem à chef Julia Child. Apenas em 2008 que Paola abriu o Arturito, seu restaurante mais famoso.

Paola se tornou uma figura pública nacionalmente conhecida ao estrelar a primeira temporada do MasterChef, continuando como jurada até a sétima temporada do programa.

No mesmo ano, em 2014, também abriu sua marca de empanadas junto a Benny Goldenberg, o La Guapa.

