Por que Fogaça não está no MasterChef Confeitaria? Entenda

Por que Fogaça não está no MasterChef Confeitaria? EntendaApós dez anos à frente das edições do MasterChef, Henrique Fogaça está de fora da segunda temporada do MasterChef Confeitaria. Saiba motivos
A segunda temporada do MasterChef Confeitaria estreia nesta terça-feira, 9, às 22h30min, na Band TV, mas sem Henrique Fogaça entre os jurados.
Com a falta de Fogaça, os chefes Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin tomarão a frente do reality. A seguir, entenda a mudança
Por que Fogaça não está no reality?
Após dez anos à frente das edições do MasterChef, Fogaça ressaltou que a prioridade neste momento é estar presente com a família.
O chef explicou que decidiu se afastar das gravações para dedicar mais tempo aos filhos durante as férias escolares.
"Vou poder ficar com a Olívia, a Maria Letícia e o João. Vou me ausentar para ficar com eles", declarou em entrevista a Veja.
Essa não é a primeira vez que o cozinheiro se ausenta das gravações. No MasterChef Amadores 11ª temporada, em 2023, Fogaça foi substituído por Rodrigo Oliveira.
Fogaça apresentará novo programa?
Henrique Fogaça comandará o novo programa da Band TV "O mundo do Sal", que surgiu a partir do livro homônimo que ele lançou em 2021.
A temporada de estreia contará com 13 episódios, com narração e apresentação feita por Fogaça.
MasterChef Confeitaria 2ª temporada
A segunda temporada do MasterChef Confeitaria estreia nesta terça-feira, 9, na Band TV. O reality é dedicado exclusivamente a sobremesas e traz Diego Lozano no júri ao lado de Helena Rizzo e Erick Jacquin.
O elenco é formado por 14 participantes, sendo sete mulheres e sete homens, com idades entre 27 e 51 anos.
Os episódios vão ao ar todas às terças e quintas, às 22h30. Também será exibido toda sexta-feira, às 20h20, no canal Discovery Home & Health e na HBO Max.