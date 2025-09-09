Por que Fogaça não está no MasterChef Confeitaria? Entenda

MasterChef Confeitaria 2ª estreia nesta terça-feira, 9, sem a presença de Fogaça / Crédito: Marcelinho Santos / Band

Por que Fogaça não está no reality? Após dez anos à frente das edições do MasterChef, Fogaça ressaltou que a prioridade neste momento é estar presente com a família. O chef explicou que decidiu se afastar das gravações para dedicar mais tempo aos filhos durante as férias escolares. "Vou poder ficar com a Olívia, a Maria Letícia e o João. Vou me ausentar para ficar com eles", declarou em entrevista a Veja. Essa não é a primeira vez que o cozinheiro se ausenta das gravações. No MasterChef Amadores 11ª temporada, em 2023, Fogaça foi substituído por Rodrigo Oliveira.