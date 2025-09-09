MasterChef Confeitaria 2025 começa hoje: veja jurados e onde assistir

Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin compõem o painel de jurados da temporada, que terá a ausência de Henrique Fogaça / Crédito: Divulgação/Band

Nesta terça-feira, 9, o MasterChef Confeitaria retorna para sua segunda temporada com 14 chefs profissionais disputando o prêmio. Logo no primeiro episódio, haverá a participação especial de Narcisa Tamborindeguy e uma eliminação tripla que promete deixar os participantes alerta.

“Reunimos concorrentes com personalidades fortes; portanto, os confrontos serão acirrados. Muitos acreditam estar prontos até entrarem na cozinha e entenderem que esse é um ambiente extremamente minucioso. Não importa quantos anos de profissão você tenha ou quão bom seja aqui fora. Dentro dessa disputa é como se estivesse começando do zero”, diz Lozano. Para Jacquin, as provas estão ainda mais desafiadoras. “Não acho a confeitaria esse terror, como dizem. É o término do almoço ou do jantar. Faço isso há 40 anos. Se eles estão aqui como experts dessa área, têm de saber mais do que eu”, alfineta o francês. Helena Rizzo garante que as divergências vão surpreender. “São participantes com perfis bem distintos e teremos várias tretas”, entrega.