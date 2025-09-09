MasterChef Confeitaria 2025 começa hoje: veja jurados e onde assistir

MasterChef Confeitaria 2025 começa hoje: veja jurados, provas da estreia e onde assistirApós edição com amadores, spin-off focado em confeitaria reúne 14 chefs profissionais. Veja detalhes da estreia e saiba onde assistir
Nesta terça-feira, 9, o MasterChef Confeitaria retorna para sua segunda temporada com 14 chefs profissionais disputando o prêmio.
Logo no primeiro episódio, haverá a participação especial de Narcisa Tamborindeguy e uma eliminação tripla que promete deixar os participantes alerta.
A seguir, veja os detalhes da nova temporada do MasterChef Confeitaria e saiba onde assistir.
Quem são os jurados do MasterChef Confeitaria?
Com a ausência do chef Henrique Fogaça, a segunda temporada do MasterChef Confeitaria será julgada por Helena Rizzo, Erick Jacquin e o especialista em confeitaria Diego Lozano, que retorna como principal diferencial da edição.
Além dos três chefs, o primeiro episódio terá a participação especial de Narcisa Tamborindeguy que irá ajudar a escolher a melhor sobremesa da noite.
“Reunimos concorrentes com personalidades fortes; portanto, os confrontos serão acirrados. Muitos acreditam estar prontos até entrarem na cozinha e entenderem que esse é um ambiente extremamente minucioso. Não importa quantos anos de profissão você tenha ou quão bom seja aqui fora. Dentro dessa disputa é como se estivesse começando do zero”, diz Lozano.
Para Jacquin, as provas estão ainda mais desafiadoras. “Não acho a confeitaria esse terror, como dizem. É o término do almoço ou do jantar. Faço isso há 40 anos. Se eles estão aqui como experts dessa área, têm de saber mais do que eu”, alfineta o francês.
Helena Rizzo garante que as divergências vão surpreender. “São participantes com perfis bem distintos e teremos várias tretas”, entrega.
Quais serão as provas do primeiro episódio?
O primeiro episódio será composto por duas provas.
Na prova principal, os participantes serão desafiados a apresentar suas assinaturas por meio do uso de ingredientes nacionais em uma sobremesa autoral. Os dois piores pratos serão eliminados.
Na segunda etapa, os participantes que estiverem entre os desafios negativos terão que criar releituras de doces clássicos como se fossem macarons, receita francesa que mistura técnica e precisão no preparo.
Onde assistir ao MasterChef Confeitaria?
A estreia da segunda temporada do MasterChef Confeitaria será exibida às 22h30min desta terça-feira, 9, no canal Band.
Também haverá exibição simultânea de forma online e gratuita no site oficial da emissora e no aplicativo Bandplay. Após a exibição na televisão aberta, o episódio é disponibilizado em outras plataformas. Veja quais:
- Quarta-feira: O episódio completo é disponibilizado no canal oficial do Masterchef Brasil no YouTube a partir das 5h
- Sexta-feira: O episódio completo é disponibilizado nos canais de streaming Discovery Home & Health e Max a partir das 19h
- Domingo: O episódio completo é reprisado na Band, Bandplay e no site oficial da emissora