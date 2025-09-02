Enquete MasterChef 2025: quem você quer que vença a final? Vote

Enquete MasterChef 2025: quem você quer que vença a final? VoteDaniela e Felipe B. disputam o título em um duelo inédito no MasterChef 2025. Saiba como será a prova final e vote na enquete O POVO sobre seu favorito a ganhar o reality
A grande final do MasterChef Brasil 2025 acontece nesta terça-feira, 2, ao vivo. Os dois finalistas, Daniela e Felipe B., se enfrentam em uma disputa intensa.
O episódio promete fortes emoções e encerra uma temporada marcada por reviravoltas e provas acirradas.
Daniela e Felipe B. chegam à grande decisão
Após vencer uma prova principal emocionante, Daniela garantiu a primeira vaga na final, exibindo seus quatro pins conquistados ao longo da temporada.
Já Felipe B. assegurou seu lugar no duelo ao superar Rodrigo e Glória em uma prova de releitura, mostrando técnica e personalidade.
Agora, os dois cozinheiros amadores preparam seus últimos pratos na competição. Entre declarações de confiança, Daniela reforça que quer “honrar a dólmã que está vestindo”, enquanto Felipe B. garante que não está preocupado com a rival: “O prêmio será meu”.
Como será a final do MasterChef 2025
Seguindo a tradição do programa, a última prova pede que os finalistas apresentem um menu autoral que resuma sua trajetória na cozinha.
Os jurados esperam equilíbrio entre técnica, conceito e sabor. A pressão aumenta com a presença dos ex-participantes da temporada, que retornam ao mezanino para assistir à decisão.
Em uma prévia divulgada pela Band, a maioria dos ex-concorrentes declarou torcida para Felipe B., o que levou o chef Henrique Fogaça a mandar um recado para Daniela: “Não se abala”.
Enquete MasterChef 2025: quem você quer que vença a final?
Quem deve vencer o MasterChef 2025: Daniela ou Felipe B.? Vote agora na enquete O POVO e escolha seu favorito.
Onde assistir ao MasterChef 2025
O episódio final será transmitido nesta terça-feira, 2, às 22h30, na Band. O público também pode acompanhar ao vivo de forma gratuita no site oficial da emissora e no aplicativo Bandplay.
Após a exibição, a Band garante reprises e disponibilização em outras plataformas:
- Quarta-feira: episódio completo no canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube, a partir das 5h.
- Sexta-feira: estreia em streaming no Discovery Home & Health e no Max, às 19h.
- Domingo: reprise na Band, Bandplay e no site oficial.