Enquete MasterChef 2025: quem você quer que vença a final? Vote

Daniela e Felipe B. disputam o título em um duelo inédito no MasterChef 2025. Saiba como será a prova final e vote na enquete O POVO sobre seu favorito a ganhar o reality
A grande final do MasterChef Brasil 2025 acontece nesta terça-feira, 2, ao vivo. Os dois finalistas, Daniela e Felipe B., se enfrentam em uma disputa intensa.

O episódio promete fortes emoções e encerra uma temporada marcada por reviravoltas e provas acirradas.

Daniela e Felipe B. chegam à grande decisão

Após vencer uma prova principal emocionante, Daniela garantiu a primeira vaga na final, exibindo seus quatro pins conquistados ao longo da temporada.

Já Felipe B. assegurou seu lugar no duelo ao superar Rodrigo e Glória em uma prova de releitura, mostrando técnica e personalidade.

Agora, os dois cozinheiros amadores preparam seus últimos pratos na competição. Entre declarações de confiança, Daniela reforça que quer “honrar a dólmã que está vestindo”, enquanto Felipe B. garante que não está preocupado com a rival: “O prêmio será meu”.

Como será a final do MasterChef 2025

Seguindo a tradição do programa, a última prova pede que os finalistas apresentem um menu autoral que resuma sua trajetória na cozinha.

Os jurados esperam equilíbrio entre técnica, conceito e sabor. A pressão aumenta com a presença dos ex-participantes da temporada, que retornam ao mezanino para assistir à decisão.

Em uma prévia divulgada pela Band, a maioria dos ex-concorrentes declarou torcida para Felipe B., o que levou o chef Henrique Fogaça a mandar um recado para Daniela: “Não se abala”.

Enquete MasterChef 2025: quem você quer que vença a final?

Quem deve vencer o MasterChef 2025: Daniela ou Felipe B.? Vote agora na enquete O POVO e escolha seu favorito.


Onde assistir ao MasterChef 2025

O episódio final será transmitido nesta terça-feira, 2, às 22h30, na Band. O público também pode acompanhar ao vivo de forma gratuita no site oficial da emissora e no aplicativo Bandplay.

Após a exibição, a Band garante reprises e disponibilização em outras plataformas:

  • Quarta-feira: episódio completo no canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube, a partir das 5h.
  • Sexta-feira: estreia em streaming no Discovery Home & Health e no Max, às 19h.
  • Domingo: reprise na Band, Bandplay e no site oficial.

