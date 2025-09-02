Enquete MasterChef 2025: quem você quer que vença a final? Vote

Daniela e Felipe B. são os finalistas do MasterChef Brasil 2025, que terá decisão ao vivo no dia 2 de setembro, com prêmio recorde em disputa. Vote na enquete O POVO. / Crédito: Divulgação/Band

A grande final do MasterChef Brasil 2025 acontece nesta terça-feira, 2, ao vivo. Os dois finalistas, Daniela e Felipe B., se enfrentam em uma disputa intensa. O episódio promete fortes emoções e encerra uma temporada marcada por reviravoltas e provas acirradas.

Daniela e Felipe B. chegam à grande decisão Após vencer uma prova principal emocionante, Daniela garantiu a primeira vaga na final, exibindo seus quatro pins conquistados ao longo da temporada. Já Felipe B. assegurou seu lugar no duelo ao superar Rodrigo e Glória em uma prova de releitura, mostrando técnica e personalidade. Agora, os dois cozinheiros amadores preparam seus últimos pratos na competição. Entre declarações de confiança, Daniela reforça que quer “honrar a dólmã que está vestindo”, enquanto Felipe B. garante que não está preocupado com a rival: “O prêmio será meu”.

