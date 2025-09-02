Final do MasterChef 2025 será ao vivo? Saiba onde assistir

Final do MasterChef 2025 será ao vivo? Saiba onde assistirEpisódio final da temporada vai ao ar nesta terça-feira, 2. Saiba os detalhes da transmissão e onde assistir
O último episódio do Masterchef 2025 será transmitido nesta terça-feira, 2, com a revelação de quem foi o grande vencedor da temporada. O embate entre os finalistas Daniela e Felipe B. promete trazer fortes emoções com um resultado que será anunciado ao vivo.
A seguir, veja mais informações sobre a final do talent show culinário.
Masterchef 2025: final será ao vivo?
Embora o resultado seja anunciado ao vivo, a final, que será transmitida às 22h30 desta terça-feira, 2, já foi gravada. O modelo escolhido pela Band é gravar antecipadamente o último episódio com dois finais possíveis.
Assim, o resultado de quem venceu a temporada é guardado até o último momento, quando a exibição revela quem foi o campeão escolhido pelos jurados.
Final MasterChef 2025: Onde assistir?
A final do MasterChef 2025 será exibida às 22h30min desta terça-feira, 2, no canal Band.
Também haverá exibição simultânea de forma online e gratuita no site oficial da emissora e no aplicativo Bandplay. No decorrer da transmissão, haverá uma live apresentada por Will Duarte, vice-campeão de 2023, Gabriela Paveloski, concorrente da 11ª edição, e Flavia Bezerra.
Para completar, o canal também exibirá às 21h20 um Melhor da Noite especial com Otaviano Costa, que irá receber os jurados do programa e os eliminados da temporada. Assim, o público poderá relembrar os melhores momentos antes da final.
Após a exibição na televisão aberta, o episódio é disponibilizado em outras plataformas. Veja quais:
- Quarta-feira: O episódio completo é disponibilizado no canal oficial do Masterchef Brasil no YouTube a partir das 5h.
- Sexta-feira: O episódio completo é disponibilizado nos canais de streaming Discovery Home & Health e Max a partir das 19h
- Domingo: O episódio completo é reprisado na Band, Bandplay e no site oficial da emissora.