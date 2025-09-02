Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Final do MasterChef 2025 será ao vivo? Saiba onde assistir

Final do MasterChef 2025 será ao vivo? Saiba onde assistir

Episódio final da temporada vai ao ar nesta terça-feira, 2. Saiba os detalhes da transmissão e onde assistir
Autor Arthur Albano
Autor
Arthur Albano Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O último episódio do Masterchef 2025 será transmitido nesta terça-feira, 2, com a revelação de quem foi o grande vencedor da temporada. O embate entre os finalistas Daniela e Felipe B. promete trazer fortes emoções com um resultado que será anunciado ao vivo.

A seguir, veja mais informações sobre a final do talent show culinário.

Masterchef 2025: final será ao vivo?

Embora o resultado seja anunciado ao vivo, a final, que será transmitida às 22h30 desta terça-feira, 2, já foi gravada. O modelo escolhido pela Band é gravar antecipadamente o último episódio com dois finais possíveis.

Assim, o resultado de quem venceu a temporada é guardado até o último momento, quando a exibição revela quem foi o campeão escolhido pelos jurados.

Leia mais

Final MasterChef 2025: Onde assistir?

A final do MasterChef 2025 será exibida às 22h30min desta terça-feira, 2, no canal Band.

Também haverá exibição simultânea de forma online e gratuita no site oficial da emissora e no aplicativo Bandplay. No decorrer da transmissão, haverá uma live apresentada por Will Duarte, vice-campeão de 2023, Gabriela Paveloski, concorrente da 11ª edição, e Flavia Bezerra.

Para completar, o canal também exibirá às 21h20 um Melhor da Noite especial com Otaviano Costa, que irá receber os jurados do programa e os eliminados da temporada. Assim, o público poderá relembrar os melhores momentos antes da final.

Após a exibição na televisão aberta, o episódio é disponibilizado em outras plataformas. Veja quais:

  • Quarta-feira: O episódio completo é disponibilizado no canal oficial do Masterchef Brasil no YouTube a partir das 5h.
  • Sexta-feira: O episódio completo é disponibilizado nos canais de streaming Discovery Home & Health e Max a partir das 19h
  • Domingo: O episódio completo é reprisado na Band, Bandplay e no site oficial da emissora.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar