MasterChef Brasil estreia nova temporada; veja quando e como vai ser

Neste ano, O MasterChef Brasil terá duas temporadas Crédito: Reprodução/Band/Renato Pizzutto

As gravações da nova temporada do MasterChef, o talent show culinário da Band, começaram e a 11ª edição já tem data de estreia. Este ano o programa comemora 10 anos e contará com algumas novidades. Os jurados seguem Erick Jacquin e Helena Rizzo, além de contar com a volta de Henrique Fogaça. A apresentação também continua a cargo de Ana Paula Padrão. Veja a seguir quando começa, como vai ser e quais as novidades. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine MasterChef Brasil 2024: quando começa?

A nova temporada do MasterChef Brasil vai estrear no próximo dia 28 de maio, na Band, a partir das 22h30min.

O programa contará com uma edição especial, já que em 2024 comemora-se uma década desde a estreia, em 2014. VEJA cinco dicas de reality shows para assistir MasterChef Brasil 2024: como vai ser?

MasterChef é uma franquia televisiva de competição de culinária que se originou com a versão do Reino Unido em julho de 1990. Neste ano, o MasterChef Brasil terá duas temporadas: uma com cozinheiros amadores e outra com profissionais da confeitaria.