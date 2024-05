Juliette aluga casa de R$20 milhões e será vizinha de Xuxa; vídeo

A ex-BBB Juliette está de mudança. A campeã do BBB 21 alugou um imóvel por R$60 mil em um condomínio luxuoso na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O imóvel, que tem esse valor sem as taxas, é vizinho a casa da apresentadora Xuxa Meneghel.

A paraibana surpreendeu os fãs em um vídeo postado na segunda-feira, 20, em que mostra a reforma que está sendo realizada na casa, alugada com a intenção de compra. O imóvel é avaliado em cerca de R$ 20 milhões.

“Vamos de tour antes da reforma, porque a gente já mudou muita coisa, minha gente”, iniciou Juliette no vídeo. Ao mostrar a sala de estar, ela disse que não sabia se manteria as janelas ou abriria o espaço com portas.