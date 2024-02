Ana Paula Padrão afirma que Jacquin é um ‘francês machista’

A apresentadora do Masterchef falou durante participação em programa sobre a sua amizade com o chef Jacquin; saiba mais

A apresentadora do Masterchef Brasil, Ana Paula Padrão, participou do do videocast "Desculpa Alguma Coisa' nesta quarta-feira, 31, e falou sobre sua relação com o chef Erick Jacquin, que divide opiniões nas redes sociais.

RELACIONADO | Jacquin compra bistrô de ex-participante de reality que morreu de Covid-19

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Eu e o Jacquin somos os palhaços do set. Aquele francês, muito machista, toma tanta cotovelada minha, tanto chute embaixo da mesa e eu acho que é por isso que a gente se dá bem”, afirmou a apresentadora sobre rebater os comentários do colega.