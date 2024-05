Novo BBB? Reality da Record, A Grande Conquista, anuncia "vacilômetro"

O reality A Grande Conquista, da Rede Record, anunciou uma novidade para os participantes na noite deste domingo, 19. Fred, o assistente virtual da competição, informou a criação de um “termômetro que medirá descumprimento de regras dos conquisteiros”.

A nova ferramenta foi comparada com o “vacilômetro”, que estreou na edição deste ano do Big Brother Brasil. “Quando o termômetro atingir o nível máximo, todos vocês sofrerão uma consequência”, disse o aviso ouvido pelos conquisteiros.



A Grande Conquista: espectadores comparam reality com o BBB

Após o anúncio da nova ferramenta em A Grande Conquista, espectadores comparam com o “vacilômetro” do BBB 24, que contabilizava as punições dos brothers. No reality da Globo, os participantes também recebiam uma punição coletiva após ultrapassarem o limite das punições no reality.