BBB 26 hoje (16/02): confira a agenda do dia

O que tem no BBB 26 hoje (16/02)? Confira a agenda e resumo do diaUm dia após a formação do 5º Paredão do BBB 26, a segunda-feira de Carnaval promete novas tensões, dinâmicas e movimento na casa; confira agenda
Após a formação do quinto Paredão, o Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) tem mais um dia com dinâmicas que reforçam ou desmancham alianças na casa.
A semana inicia após outra com tensões e com a saída de três participantes: Sarah, pelo Paredão, e Sol Vega e Edilson Capetinha, por expulsão.
Confira a seguir os destaques da madrugada e a agenda do BBB 26 desta segunda-feira, 16.
Agenda da semana no BBB 26: segunda (16/02)
Por conta da transmissão dos desfiles das escolas de samba deste Carnaval, o BBB 26 teve alteração de horário, iniciando mais cedo. O reality vai ao ar às 21h10 na segunda e na terça.
Com apresentação de Tadeu Schmidt, vai ao ar logo após a novela das nove, "Três Graças". O público acompanha os principais acontecimentos do dia, além de dinâmicas e provas exibidas ao vivo pela TV aberta ou pelo Globoplay.
Confira o cronograma desta segunda-feira, 16:
- Raio-X pela manhã;
- Queridômetro pela manhã;
- Mesacast BBB (19h30);
- Programa ao vivo (21h10).
Madrugada do BBB 26: saiba resumo dos últimos acontecimentos
A madrugada desta segunda-feira, 16, no BBB 26 foi marcada por fortes emoções após a formação do 5º Paredão.
Veja a seguir os principais destaques da madrugada no reality, com choro dos emparedados, nova estratégia de grupo e a visita surpresa à Sapucaí:
- Marcelo, Samira e Solange Couto choraram em momentos diferentes depois de confirmarem a permanência na berlinda.
- Solange se emocionou sozinha na cozinha após não escapar na Prova Bate e Volta. Já Marcelo desabafou na área externa, pediu apoio da família e admitiu que pode ter errado no jogo.
- Em conversa com Breno, o médico prometeu mudar de postura caso volte do Paredão. O aliado tentou tranquilizá-lo e afirmou que ele tem grandes chances de permanecer na casa.
- No campo estratégico, Ana Paula Renault anunciou uma “nova gestão” em seu grupo. Em conversa com Samira e Milena, disse que não aceitará mais que outras pessoas influenciem os votos das aliadas.
- Marciele desabafou com Jordana e confessou sentir “desespero” ao questionar se está tomando as decisões certas dentro do reality.
- Em contraste com o clima tenso na casa, Gabriela e Chaiany viveram um momento de celebração. Como Anjo da semana, Gabriela ganhou uma surpresa de Carnaval.
- Ela escolheu Chaiany para acompanhá-la até a Marquês de Sapucaí, onde assistiram ao desfile da Portela. As duas voltaram eufóricas e descreveram a experiência como “surreal” e arrebatadora.
BBB 26: como foi formado o Paredão da semana?
Nesse domingo, antes mesmo da definição da berlinda, três participantes foram emparedados e outros três entraram, um pelo Líder e dois pelos votos da casa.
Durante o Bloco do Paredão, Cowboy, Breno e Solange tiveram que entrar em consenso sobre quem emparedar. Por não conseguirem, os três estão no Paredão.
Até o momento, Milena e Gabriela, Anjo da semana, são as únicas imunes. No domingo, 14, outro participante foi imunizado pelo Anjo.
Os emparedados contarão com a Prova Bate e Volta, onde três pessoas podem jogar para que uma se salve, ou quatro jogam para que duas se salvem.
Como assistir ao BBB 26 ao vivo
O BBB 26 vai ao ar de segunda a sábado, após a novela Três Graças, por volta das 22h25min, na TV Globo. Aos domingos, o programa é exibido depois do Fantástico, por volta das 23 horas.
Devido a programação de Carnaval, o reality será transmitido mais cedo. Na segunda e terça, irá ao ar às 21h10. No domingo, foi transmitido antes do Fantástico, às 19h50, enquanto foi exibido às 22h10 e às 21h55 na sexta e no sábado.
O reality também pode ser acompanhado gratuitamente pelo Globoplay, desde que o usuário tenha uma conta ativa. A opção “Agora na TV” está disponível em Smart TVs, celulares, computadores e outros dispositivos. As votações e dinâmicas com participação do público também acontecem pela plataforma.