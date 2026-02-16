BBB 26 hoje (16/02): confira a agenda do dia

Veja a programação desta segunda-feira, 16, do BBB 26 / Crédito: Reprodução/Gshow

Após a formação do quinto Paredão, o Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) tem mais um dia com dinâmicas que reforçam ou desmancham alianças na casa. A semana inicia após outra com tensões e com a saída de três participantes: Sarah, pelo Paredão, e Sol Vega e Edilson Capetinha, por expulsão.

Confira a seguir os destaques da madrugada e a agenda do BBB 26 desta segunda-feira, 16.

Veja a seguir os principais destaques da madrugada no reality, com choro dos emparedados, nova estratégia de grupo e a visita surpresa à Sapucaí: Marcelo, Samira e Solange Couto choraram em momentos diferentes depois de confirmarem a permanência na berlinda.

Solange se emocionou sozinha na cozinha após não escapar na Prova Bate e Volta. Já Marcelo desabafou na área externa, pediu apoio da família e admitiu que pode ter errado no jogo.

Em conversa com Breno, o médico prometeu mudar de postura caso volte do Paredão. O aliado tentou tranquilizá-lo e afirmou que ele tem grandes chances de permanecer na casa.

No campo estratégico, Ana Paula Renault anunciou uma “nova gestão” em seu grupo. Em conversa com Samira e Milena, disse que não aceitará mais que outras pessoas influenciem os votos das aliadas.

Marciele desabafou com Jordana e confessou sentir “desespero” ao questionar se está tomando as decisões certas dentro do reality.



Em contraste com o clima tenso na casa, Gabriela e Chaiany viveram um momento de celebração. Como Anjo da semana, Gabriela ganhou uma surpresa de Carnaval.

Ela escolheu Chaiany para acompanhá-la até a Marquês de Sapucaí, onde assistiram ao desfile da Portela. As duas voltaram eufóricas e descreveram a experiência como "surreal" e arrebatadora. BBB 26: como foi formado o Paredão da semana?

Nesse domingo, antes mesmo da definição da berlinda, três participantes foram emparedados e outros três entraram, um pelo Líder e dois pelos votos da casa.