Prova do Líder e dinâmica inédita: o que tem no BBB 26 hoje

Com resultado da Prova do Líder, veja o que tem no BBB 26 hoje (13/02)

Prova do Líder e Bloco do Paredão, uma nova dinâmica da semana, são destaques na edição dessa sexta-feira, 13. Confira o que acontece hoje
Atualizado às Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Yasmin Louise Szezerbatz Autor
O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) entra em uma nova fase nesta sexta-feira, 13, após uma semana marcada por eliminação, expulsão e clima tenso na casa.

A prova de resistência para eleger o novo Líder começou ontem e segue em andamento. Entre os acontecimentos recentes, destacam-se a expulsão de Sol Vega e a eliminação de Sarah.

A edição ao vivo deve oficializar a nova dinâmica do Bloco do Paredão e mostrar os principais eventos do dia na casa mais vigiada do País.

Confira agenda e resumo após início da quinta Prova do Líder no BBB 26:

O que tem hoje no BBB 26?

O clima de tensão na casa mais vigiada do País ganha um novo fôlego com o Bloco do Paredão, uma dinâmica inédita que promete movimentar o jogo com imunidades, vetos e trocas inesperadas entre o VIP e a Xepa, além de colocar um brother na berlinda.

Enquanto isso, os olhos do público seguem atentos à Prova do Líder. Iniciada na última quinta-feira, 12, a disputa continua em andamento e é a segunda grande prova de resistência da edição. A primeira durou mais de 26 horas de duelo entre Jonas e Alberto Cowboy.

Caso a prova continue até o programa ao vivo desta sexta-feira, 13, os participantes encaram uma dinâmica de desempate.

Além do desfecho da liderança, a edição de hoje exibe o Raio-X, trazendo os desabafos e estratégias dos participantes que já foram eliminados da Prova do Líder.

A festa, tradicionalmente realizada às sextas, foi transferida para o sábado, dia 14.

Que horas começa o BBB 26 hoje?

O Big Brother Brasil vai ao ar por volta das 22h25min, logo após a novela das nove, atualmente “Três Graças”. Aos domingos, o reality é exibido depois do Fantástico.

A apresentação segue sob comando de Tadeu Schmidt, que conduz as provas, dinâmicas e eliminações ao vivo.

Como será o Bloco do Paredão?

Na dinâmica do Bloco do Paredão, um sorteio vai definir a ordem de jogo. Cada participante precisa escolher um acessório carnavalesco, que corresponde a uma consequência.

A consequência de cada acessório será divulgada antes do programa ao vivo de hoje. Um mesmo participante pode estar envolvido em mais de uma consequência. São elas:

  • Troca: o participante vai escolher duas pessoas, uma do VIP e outra da Xepa para trocarem de status;
  • Veto: um participante terá o poder de vetar o voto de outra pessoa na Formação do Paredão;
  • Imunidade: dois participantes, em consenso, vão imunizar outra pessoa na Formação do Paredão;
  • Indicação: três participantes, em consenso, vão emparedar outra pessoa na Formação do Paredão.

O Líder não pode ser escolhido para sofrer nenhum das consequências e o participante que recebeu imunidade também não pode ser indicado ao Paredão.

O que aconteceu nos últimos dias do BBB 26?

A quarta semana do reality foi marcada com a eliminação de Sarah. No primeiro paredão formado apenas por veteranos, a brasiliense recebeu 69,13% dos votos e deixou o programa. Babu ficou em segundo lugar, com 28,49%, enquanto Sol Vega teve 2,38%.

O clima já estava tenso após o resultado quando, na manhã seguinte, uma discussão entre Sol e Ana Paula ganhou contornos mais graves. A produção reavaliou as imagens do confronto e decidiu pela expulsão da participante.

“Atenção a todos. Avaliamos as imagens da atitude da Sol com a Ana Paula. Entendemos que ela ultrapassou os limites permitidos. Ela desrespeitou as regras do programa. Sol está desclassificada do BBB 26”, informou o anúncio oficial aos brothers.

A quinta Prova do Líder começou nesta quinta-feira, 12, e segue em andamento. Até a última atualização desta matéria, Chaiany, Edilson, Ana Paula, Solange, Leandro, Babu Santana e Milena já deixaram a prova.

Veja a dinâmica desta semana no BBB 26

A partir desta quinta-feira, a nova liderança dará início a mais um ciclo no jogo. Veja o cronograma de cada dia:

  • Segunda: Sincerão com plateia
  • Terça: Eliminação
  • Quarta: Festa do Líder
  • Quinta: Prova do Líder
  • Sexta: Continuação da Prova do Líder e Bloco do Paredão
  • Sábado: Prova do Anjo e Monstro e festa
  • Domingo: Formação do Paredão e Bate e Volta

A programação pode sofrer alterações em semanas especiais.

Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos

A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.

Veja a lista de participantes do ano 26:

Participantes do Pipoca

  • Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
  • Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
  • Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
  • Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
  • Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
  • Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
  • Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
  • Chaiany de Andrade, 25, autônoma, de São João da Aliança (GO)
  • Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora ambulante, de São Paulo (SP)
  • Leandro Rocha, 42 anos, produtor cultural, de Salvador (BA)

Participantes do Camarote

  • Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
  • Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
  • Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12

