Prova do Líder e dinâmica inédita: o que tem no BBB 26 hoje

Com resultado da Prova do Líder, veja o que tem no BBB 26 hoje (13/02)Prova do Líder e Bloco do Paredão, uma nova dinâmica da semana, são destaques na edição dessa sexta-feira, 13. Confira o que acontece hoje
O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) entra em uma nova fase nesta sexta-feira, 13, após uma semana marcada por eliminação, expulsão e clima tenso na casa.
A prova de resistência para eleger o novo Líder começou ontem e segue em andamento. Entre os acontecimentos recentes, destacam-se a expulsão de Sol Vega e a eliminação de Sarah.
A edição ao vivo deve oficializar a nova dinâmica do Bloco do Paredão e mostrar os principais eventos do dia na casa mais vigiada do País.
Confira agenda e resumo após início da quinta Prova do Líder no BBB 26:
O que tem hoje no BBB 26?
O clima de tensão na casa mais vigiada do País ganha um novo fôlego com o Bloco do Paredão, uma dinâmica inédita que promete movimentar o jogo com imunidades, vetos e trocas inesperadas entre o VIP e a Xepa, além de colocar um brother na berlinda.
Enquanto isso, os olhos do público seguem atentos à Prova do Líder. Iniciada na última quinta-feira, 12, a disputa continua em andamento e é a segunda grande prova de resistência da edição. A primeira durou mais de 26 horas de duelo entre Jonas e Alberto Cowboy.
Caso a prova continue até o programa ao vivo desta sexta-feira, 13, os participantes encaram uma dinâmica de desempate.
Além do desfecho da liderança, a edição de hoje exibe o Raio-X, trazendo os desabafos e estratégias dos participantes que já foram eliminados da Prova do Líder.
A festa, tradicionalmente realizada às sextas, foi transferida para o sábado, dia 14.
Que horas começa o BBB 26 hoje?
O Big Brother Brasil vai ao ar por volta das 22h25min, logo após a novela das nove, atualmente “Três Graças”. Aos domingos, o reality é exibido depois do Fantástico.
A apresentação segue sob comando de Tadeu Schmidt, que conduz as provas, dinâmicas e eliminações ao vivo.
Como será o Bloco do Paredão?
Na dinâmica do Bloco do Paredão, um sorteio vai definir a ordem de jogo. Cada participante precisa escolher um acessório carnavalesco, que corresponde a uma consequência.
A consequência de cada acessório será divulgada antes do programa ao vivo de hoje. Um mesmo participante pode estar envolvido em mais de uma consequência. São elas:
- Troca: o participante vai escolher duas pessoas, uma do VIP e outra da Xepa para trocarem de status;
- Veto: um participante terá o poder de vetar o voto de outra pessoa na Formação do Paredão;
- Imunidade: dois participantes, em consenso, vão imunizar outra pessoa na Formação do Paredão;
- Indicação: três participantes, em consenso, vão emparedar outra pessoa na Formação do Paredão.
O Líder não pode ser escolhido para sofrer nenhum das consequências e o participante que recebeu imunidade também não pode ser indicado ao Paredão.
O que aconteceu nos últimos dias do BBB 26?
A quarta semana do reality foi marcada com a eliminação de Sarah. No primeiro paredão formado apenas por veteranos, a brasiliense recebeu 69,13% dos votos e deixou o programa. Babu ficou em segundo lugar, com 28,49%, enquanto Sol Vega teve 2,38%.
O clima já estava tenso após o resultado quando, na manhã seguinte, uma discussão entre Sol e Ana Paula ganhou contornos mais graves. A produção reavaliou as imagens do confronto e decidiu pela expulsão da participante.
“Atenção a todos. Avaliamos as imagens da atitude da Sol com a Ana Paula. Entendemos que ela ultrapassou os limites permitidos. Ela desrespeitou as regras do programa. Sol está desclassificada do BBB 26”, informou o anúncio oficial aos brothers.
A quinta Prova do Líder começou nesta quinta-feira, 12, e segue em andamento. Até a última atualização desta matéria, Chaiany, Edilson, Ana Paula, Solange, Leandro, Babu Santana e Milena já deixaram a prova.
Veja a dinâmica desta semana no BBB 26
A partir desta quinta-feira, a nova liderança dará início a mais um ciclo no jogo. Veja o cronograma de cada dia:
- Segunda: Sincerão com plateia
- Terça: Eliminação
- Quarta: Festa do Líder
- Quinta: Prova do Líder
- Sexta: Continuação da Prova do Líder e Bloco do Paredão
- Sábado: Prova do Anjo e Monstro e festa
- Domingo: Formação do Paredão e Bate e Volta
A programação pode sofrer alterações em semanas especiais.
Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
- Chaiany de Andrade, 25, autônoma, de São João da Aliança (GO)
- Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora ambulante, de São Paulo (SP)
- Leandro Rocha, 42 anos, produtor cultural, de Salvador (BA)
Participantes do Camarote
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12