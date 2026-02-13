Prova do Líder e dinâmica inédita: o que tem no BBB 26 hoje

Prova de resistência do BBB 26 ultrapassa 10 horas; veja andamento e o cronograma dessa sexta-feira, 13 / Crédito: Reprodução / Globo / Gshow

A edição ao vivo deve oficializar a nova dinâmica do Bloco do Paredão e mostrar os principais eventos do dia na casa mais vigiada do País.

Confira agenda e resumo após início da quinta Prova do Líder no BBB 26: O que tem hoje no BBB 26? O clima de tensão na casa mais vigiada do País ganha um novo fôlego com o Bloco do Paredão, uma dinâmica inédita que promete movimentar o jogo com imunidades, vetos e trocas inesperadas entre o VIP e a Xepa, além de colocar um brother na berlinda. Enquanto isso, os olhos do público seguem atentos à Prova do Líder. Iniciada na última quinta-feira, 12, a disputa continua em andamento e é a segunda grande prova de resistência da edição. A primeira durou mais de 26 horas de duelo entre Jonas e Alberto Cowboy.

Caso a prova continue até o programa ao vivo desta sexta-feira, 13, os participantes encaram uma dinâmica de desempate. Além do desfecho da liderança, a edição de hoje exibe o Raio-X, trazendo os desabafos e estratégias dos participantes que já foram eliminados da Prova do Líder. A festa, tradicionalmente realizada às sextas, foi transferida para o sábado, dia 14.

Que horas começa o BBB 26 hoje? O Big Brother Brasil vai ao ar por volta das 22h25min, logo após a novela das nove, atualmente "Três Graças". Aos domingos, o reality é exibido depois do Fantástico. A apresentação segue sob comando de Tadeu Schmidt, que conduz as provas, dinâmicas e eliminações ao vivo.

Como será o Bloco do Paredão? Na dinâmica do Bloco do Paredão, um sorteio vai definir a ordem de jogo. Cada participante precisa escolher um acessório carnavalesco, que corresponde a uma consequência. A consequência de cada acessório será divulgada antes do programa ao vivo de hoje. Um mesmo participante pode estar envolvido em mais de uma consequência. São elas: Troca: o participante vai escolher duas pessoas, uma do VIP e outra da Xepa para trocarem de status; Veto: um participante terá o poder de vetar o voto de outra pessoa na Formação do Paredão; Imunidade: dois participantes, em consenso, vão imunizar outra pessoa na Formação do Paredão; Indicação: três participantes, em consenso, vão emparedar outra pessoa na Formação do Paredão.

O Líder não pode ser escolhido para sofrer nenhum das consequências e o participante que recebeu imunidade também não pode ser indicado ao Paredão.