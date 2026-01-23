Vídeo! Gols históricos pelo Flamengo levam Edílson ao VIP do líder Babu no BBB 26

Vídeo! Gols históricos pelo Flamengo levam Edílson ao VIP do líder Babu no BBB 26Novo líder da semana, o ator usou 'estratégia' ligada ao futebol para livrar o ex-jogador da Xepa nesta semana do Big Brother Brasil
Babu Santana assumiu a liderança da semana no BBB e, como de praxe, associou o futebol às decisões para dentro de seu jogo na casa. Ao definir quem ficaria no VIP e quem enfrentaria a nova Xepa, o ator justificou a escolha por Edílson Capetinha com uma memória da primeira passagem do ex-jogador pelo Flamengo, entre 2000 e 2001.
Ao anunciar o nome do ex-atacante para o grupo privilegiado da semana, o líder usou o bom humor para justificar o ‘clubismo’ na decisão. “Ele é corintiano, mas nunca vou esquecer daqueles dois gols que ele fez pro meu time”, disse o ator ao entregar a pulseira a Edílson.
Flamenguista, o ator se referiu a dois gols históricos marcados por Edílson com a camisa rubro-negra. Os tentos ajudaram a construir o cenário que terminou com a emblemática falta de Petkovic, aos 43 minutos do segundo tempo, na final do Campeonato Carioca de 2001, contra o Vasco.
A união Flarinthians atravessando fronteiras
O Flamengo precisava vencer o arquirrival por dois gols de diferença naquele jogo para garantir o título estadual. Edílson abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, mas viu Juninho Paulista empatar para o rival aos 40′.
Na etapa final, a história. O atacante marcou seu segundo gol na partida e deixou o Rubro-Negro mais próximo ao título, precisando só de mais uma bola na rede. E foi aí que surgiu a falta histórica de Dejan Petkovic, aos 43 minutos da etapa final.
O VIP de Babu
A liderança conquistada pelo rubro-negro garante imunidade na semana e o direito de definir quem terá acesso ao VIP — área com alimentação variada e melhores condições dentro da casa. Quem fica fora enfrenta a rotina restrita da Xepa.
Edílson escapou das limitações da casa ao receber a pulseira, e a decisão o coloca entre os aliados do ator no jogo. Os dois, aliás, estreitaram a relação graças ao futebol. A dupla inclusive já mencionou a ansiedade para o encontro entre Flamengo e Corinthians na Supercopa Rei 2026, no dia 1º de fevereiro, às 16h, no Mané Garrincha, em Brasília.
