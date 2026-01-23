Enquete BBB 26: quem o líder Babu deve indicar ao paredão?

Enquete O POVO BBB 26: quem o líder Babu Santana deve indicar ao paredão?Após vencer a Prova do Líder, ator garante imunidade e passa a definir os rumos do jogo no segundo paredão da temporada. Vote na enquete O POVO em quem o novo líder deve indicar
Babu Santana é o novo Líder do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). O veterano venceu a Prova do Líder realizada nessa quinta-feira, 22 de janeiro, após uma disputa em etapas que começou ainda durante a tarde e foi concluída ao vivo no Provódromo, sob o comando de Tadeu Schmidt.
Ao anunciar o resultado, o apresentador consagrou Babu Santana como o vencedor da noite. Emocionado, o ator comemorou a conquista com entusiasmo: “Duas edições pra isso!”, declarou, celebrando o momento simbólico dentro do reality.
A seguir, saiba como Babu venceu a Prova do Líder e vote na enquete O POVO em quem o novo Líder deve indicar.
BBB 26: como foi a Prova do Líder
A etapa decisiva da Prova do Líder foi formada por duelos diretos entre os participantes. No primeiro confronto, Juliano Floss enfrentou Sarah Andrade, e o dançarino levou a melhor, garantindo vaga na fase seguinte da disputa.
No segundo duelo, Babu Santana encarou Marcelo e saiu vitorioso, avançando para a final da prova. O embate decisivo colocou frente a frente representantes do Camarote e do grupo Veterano, com Babu superando o adversário e assegurando a liderança da semana.
Imunidade garantida no segundo paredão
Com a vitória, Babu Santana garantiu imunidade no segundo Paredão do BBB 26, que será formado no próximo domingo, 25 de janeiro. Além de escapar da berlinda, o Líder passa a ter um papel estratégico fundamental na semana, incluindo o poder de indicar diretamente um participante ao paredão.
A decisão promete movimentar a casa e gerar repercussão entre os brothers, já que alianças começam a ser testadas logo no início do jogo.
Enquete BBB 26: quem Babu deve indicar?
Com o poder nas mãos, a expectativa agora gira em torno de quem será o escolhido pelo Líder para enfrentar a votação popular. A indicação pode redefinir estratégias e provocar novos conflitos dentro da casa mais vigiada do Brasil.
Participe da enquete O POVO e vote em quem você acha que Babu Santana deve indicar ao paredão do BBB 26.