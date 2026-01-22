Prova do Líder BBB 26: quem ganhou hoje, quinta (22/01)?

BBB 26: quem ganhou a Prova do Líder hoje, quinta (22/01)?A Prova do Líder do BBB 26 acontece nesta quinta (22/01) e ainda está em andamento. Vencedor será informado assim que a disputa for definida
O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) apresentou a segunda Prova do Líder da edição nesta quinta-feira, 22 de janeiro (22/01/26), que ainda está em andamento. O vencedor será informado nesse mesmo link, assim que a disputa for definida.
A prova foi dividida em duas partes, sendo uma delas a classificatória e, a outra, a final. De todos os brothers, Marcelo, Juliano Floss, Babu Santana e Sarah Andrade foram os que obtiveram os melhores tempos.
Na transmissão ao vivo pela TV Globo, os classificados disputaram pela liderança no reality.
Alberto Cowboy foi o primeiro líder do BBB 26. Agora, a prova desta quinta define o segundo líder da edição.
BBB 26: quem vai ganhar a Prova do Líder hoje?
O novo líder fica imune ao Paredão e tem acesso ao Quarto do Líder. Além disso, pode indicar alguém à berlinda ou dar imunidade a outro participante, como Cowboy fez com Milena e Sarah, respectivamente.
BBB 26: como foi a etapa classificatória da Prova do Líder?
Em prova patrocinada pela marca de cerveja Amstel, os brothers tiveram que equilibrar as caixas na gangorra. Após equilibrar as caixas, eles apertam o botão, que para o cronômetro.
A prova só será validada após 10 segundos, para confirmar que a gangorra está em equilíbrio. Quem fez os melhores tempos da prova e levou menos tempo para equilibrar a gangorra, passa para a final.
Confira o tempo dos finalistas:
- Marcelo Alves: 00:27.170;
- Juliano Floss: 00:31.325;
- Babu Santana: 00:38.285;
- Sarah Andrade: 00:44.240.
Onde assistir ao vivo?
A transmissão do BBB 26 poderá ser acompanhada diariamente pela TV Globo. De segunda a sábado, o programa vai ar após a novela “Três Graças”, às 22h25min. No domingo, passa após o “Fantástico”, a partir das 23h.
O Globoplay também transmite gratuitamente toda a programação da TV Globo, incluindo os episódios que vão ao ar durante a noite na emissora. É possível assistir tanto pelo celular quanto pelo computador ou pela plataforma na televisão.
Câmeras 24 horas
Ainda para quem gosta de acompanhar os participantes ao longo do dia, a assinatura do streaming permite acesso a diversas câmeras da casa 24 horas por dia. São 12 sinais com transmissão, incluindo o mosaico e a "Câmera Segue o Líder".