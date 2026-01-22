Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prova do Líder BBB 26: quem ganhou hoje, quinta (22/01)?

BBB 26: quem ganhou a Prova do Líder hoje, quinta (22/01)?

A Prova do Líder do BBB 26 acontece nesta quinta (22/01) e ainda está em andamento. Vencedor será informado assim que a disputa for definida
Atualizado às Autor Júlia Honorato
Autor
Júlia Honorato Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) apresentou a segunda Prova do Líder da edição nesta quinta-feira, 22 de janeiro (22/01/26), que ainda está em andamento. O vencedor será informado nesse mesmo link, assim que a disputa for definida.

A prova foi dividida em duas partes, sendo uma delas a classificatória e, a outra, a final. De todos os brothers, Marcelo, Juliano Floss, Babu Santana e Sarah Andrade foram os que obtiveram os melhores tempos.

Na transmissão ao vivo pela TV Globo, os classificados disputaram pela liderança no reality.

Alberto Cowboy foi o primeiro líder do BBB 26. Agora, a prova desta quinta define o segundo líder da edição.

BBB 26: quem vai ganhar a Prova do Líder hoje?

O novo líder fica imune ao Paredão e tem acesso ao Quarto do Líder. Além disso, pode indicar alguém à berlinda ou dar imunidade a outro participante, como Cowboy fez com Milena e Sarah, respectivamente.

Leia mais

BBB 26: como foi a etapa classificatória da Prova do Líder?

Em prova patrocinada pela marca de cerveja Amstel, os brothers tiveram que equilibrar as caixas na gangorra. Após equilibrar as caixas, eles apertam o botão, que para o cronômetro.

A prova só será validada após 10 segundos, para confirmar que a gangorra está em equilíbrio. Quem fez os melhores tempos da prova e levou menos tempo para equilibrar a gangorra, passa para a final.

Confira o tempo dos finalistas:

  • Marcelo Alves: 00:27.170;
  • Juliano Floss: 00:31.325;
  • Babu Santana: 00:38.285;
  • Sarah Andrade: 00:44.240.

Leia mais

Onde assistir ao vivo?

A transmissão do BBB 26 poderá ser acompanhada diariamente pela TV Globo. De segunda a sábado, o programa vai ar após a novela “Três Graças”, às 22h25min. No domingo, passa após o “Fantástico”, a partir das 23h.

O Globoplay também transmite gratuitamente toda a programação da TV Globo, incluindo os episódios que vão ao ar durante a noite na emissora. É possível assistir tanto pelo celular quanto pelo computador ou pela plataforma na televisão.

Câmeras 24 horas

Ainda para quem gosta de acompanhar os participantes ao longo do dia, a assinatura do streaming permite acesso a diversas câmeras da casa 24 horas por dia. São 12 sinais com transmissão, incluindo o mosaico e a "Câmera Segue o Líder".

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar