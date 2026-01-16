Quarto Branco do BBB 26: saiba o que aconteceu até agora

A dinâmica do Quarto Branco bate recorde de 90 horas de duração. Dos 9 candidatos, restam 7 / Crédito: Divulgação/Globo/Gshow

Desde a estreia do reality, nessa segunda-feira, 12, candidatos ao grupo Pipoca do BBB 26 estão no Quarto Branco. A semana foi marcada por conflitos e duas desistências, restando sete para três vagas no reality. A 26ª edição do Big Brother Brasil marca o recorde de 90 horas no confinamento branco. Enquanto a casa se prepara para o primeiro paredão, os outros candidatos passam pelo quarto dia do desafio.

Antes da saída de Henri Castelli do elenco do reality, eram apenas duas vagas para os que passam pela dinâmica. A mudança foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt no fim da tarde de quinta-feira, 15.

Baixas temperaturas, luzes acesas, falta de higiene e alimento, assim como sons de sirene e de choro de criança, são alguns dos desafios enfrentados pelos confinados. Para aliviarem o sofrimento, os candidatos dançam e conversam. Além disso, no momento em que foram dormir, deitaram juntos para se aquecerem com o calor do corpo de uns dos outros. Ex-representante do Centro-Oeste na Casa de Vidro, Ricardo relatou agonia com a permanência na dinâmica. "Mano, estou moído de ficar aqui dentro", desabafou. "Só estou aqui até agora, porque é algo maior do que eu". Sobre a situação, as redes sociais repercutiram o que acontecia no quarto. Por isso, o programa de televisão espanhol La Sexta Noticias disse que era a "mais nova forma de tortura do Brasil", comparando o ambiente com uma cela branca.

Até o momento, Ricardinho (Norte) e Elisa (Sul) foram os desistentes das vagas. O botão vermelho foi apertado na terça, 13, e na quinta, 15, respectivamente. Após uma madrugada de bronca da produção e conflito com os outros participantes, o primeiro desistente cedeu. Durante o período, Ricardinho cantou, bateu na maçaneta, chutou a parede várias vezes e abriu quase todas as latas de água disponíveis para os participantes. Já Elisa, que passou mais de 65 horas em confinamento, desistiu pelas condições da prova. "Eu dei o meu melhor, mas está doendo muito", diz antes de apertar o botão. Ao se despedir, afirma torcida pelo grupo que fica e pela amizade no tempo de confinamento.