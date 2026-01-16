Quarto Branco do BBB 26: saiba o que aconteceu até agora

Quarto Branco do BBB 26: veja tudo o que já aconteceu até o momentoFalta de higiene, desistências, sons de sirene e de choro de criança marcam os dias de Quarto Branco. Confira o que aconteceu nas 90 horas de prova
Desde a estreia do reality, nessa segunda-feira, 12, candidatos ao grupo Pipoca do BBB 26 estão no Quarto Branco. A semana foi marcada por conflitos e duas desistências, restando sete para três vagas no reality.
A 26ª edição do Big Brother Brasil marca o recorde de 90 horas no confinamento branco. Enquanto a casa se prepara para o primeiro paredão, os outros candidatos passam pelo quarto dia do desafio.
Antes da saída de Henri Castelli do elenco do reality, eram apenas duas vagas para os que passam pela dinâmica. A mudança foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt no fim da tarde de quinta-feira, 15.
Saiba o que aconteceu no Quarto Branco até o momento, contando com a segunda desistência de um participante.
Quarto Branco BBB 26: dinâmica é apontada como tortura
O cômodo de paredes acolchoadas com um botão vermelho para desistência da prova no centro põe em prova a resistência dos candidatos ao BBB 26 à diferentes situações.
Baixas temperaturas, luzes acesas, falta de higiene e alimento, assim como sons de sirene e de choro de criança, são alguns dos desafios enfrentados pelos confinados.
Para aliviarem o sofrimento, os candidatos dançam e conversam. Além disso, no momento em que foram dormir, deitaram juntos para se aquecerem com o calor do corpo de uns dos outros.
Ex-representante do Centro-Oeste na Casa de Vidro, Ricardo relatou agonia com a permanência na dinâmica. "Mano, estou moído de ficar aqui dentro", desabafou. "Só estou aqui até agora, porque é algo maior do que eu".
Sobre a situação, as redes sociais repercutiram o que acontecia no quarto. Por isso, o programa de televisão espanhol La Sexta Noticias disse que era a "mais nova forma de tortura do Brasil", comparando o ambiente com uma cela branca.
Quarto Branco BBB 26: duas desistências
Até o momento, Ricardinho (Norte) e Elisa (Sul) foram os desistentes das vagas. O botão vermelho foi apertado na terça, 13, e na quinta, 15, respectivamente.
Após uma madrugada de bronca da produção e conflito com os outros participantes, o primeiro desistente cedeu. Durante o período, Ricardinho cantou, bateu na maçaneta, chutou a parede várias vezes e abriu quase todas as latas de água disponíveis para os participantes.
Já Elisa, que passou mais de 65 horas em confinamento, desistiu pelas condições da prova. "Eu dei o meu melhor, mas está doendo muito", diz antes de apertar o botão. Ao se despedir, afirma torcida pelo grupo que fica e pela amizade no tempo de confinamento.
Horas antes, desabafou com Livia (Norte) e Ricardo. Na conversa, foi encorajada a cuidar da saúde e permanecer, respectivamente.
Quarto Branco BBB 26: falta de higiene
Além da questão das luzes e sons, os candidatos enfrentam a falta de higiene. O quarto é um ambiente restrito - sem acesso à casa - e, apesar de ter um banheiro, não tem chuveiro.
Os confinados usam um macacão branco e não tomarão banho até a decisão final. Por isso, os relatos de mau cheiro aumentam, principalmente das partes íntimas.
Chaiany (Centro-Oeste) solicitou à equipe do reality por lenços umedecidos para limpar as partes. "A gente está fedendo, 'pô'", pediu.
Mesmo com a recusa pela voz robótica, os itens foram entregues horas depois aos participantes, desde que fosse de uso exclusivamente íntimo. Como agradecimento, Rafaella (Nordeste) brinca: "Obrigada, pra limpar o 'xibiu'!"
Quarto Branco BBB 26: fezes na parede do banheiro
Somado ao mau cheiro pela falta de higiene, um outro odor elevou a prova de resistência do Quarto Branco. Ao investigarem, os candidatos descobriram que tinha origem na parede do banheiro, suja de fezes.
Nenhum candidato foi acusado ou se acusou no ambiente, já que a produção avisou que providências seriam tomadas e o assunto deveria ser encerrado.
No entanto, o macacão de Ricardo estava manchado, alegando que entrou no banheiro sem notar a sujeira. Assim, os colegas de prova o ajudaram a se limpar com papel higiênico e um novo uniforme foi deixado na dispensa para que se trocasse.
Apesar da tentativa da produção de silenciar o assunto, Elisa revelou que Matheus (Sul) foi o culpado. Quando participou do Mesacast BBB, do Multishow, logo após a sua saída do Quarto Branco, disse que o participante assumiu a situação.
"Acho que, quando ele foi se limpar, o papel acabou passando e deu uma lambuzada na parede", explicou no programa. "Era tipo um risco."