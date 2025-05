BBB 25: um mês após final, como estão os casais formados no reality?

Como estão os casais formados no BBB 25? Veja a seguir / Crédito: Reprodução/TV Globo

O Big Brother Brasil (BBB 25) chegou ao fim há cerca de um mês, mas a vida dos ex-participantes continua movimentando as redes sociais. Afinal, o que aconteceu com os romances que surgiram sob os olhos do Brasil? Veja quem continua junto e quem está se conhecendo melhor após o fim do programa e mais abaixo relembre casais de outras edições que seguem firmes na relação após a passagem pelo reality.

BBB 25: Aline e Diogo Almeida estão juntos? O romance entre Aline e Diogo, que começou ainda dentro da casa, sobreviveu ao confinamento e ganhou força aqui fora. O casal confirmou ao gshow, na última terça-feira, 20, que está "oficialmente junto", após um fim de semana a dois em Teresópolis (RJ). Embora adotem um perfil mais reservado, a retomada do relacionamento já vinha sendo especulada desde o Prêmio Gshow BBB 25. Na época, Aline destacou a importância do diálogo e Diogo também reforçou que os dois seguiam se conhecendo. >> SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp BBB 25: Renata e Maike estão juntos? Já o casal formado por Renata, campeã da edição, e Maike ainda não assumiu um namoro formal. O relacionamento, carinhosamente chamado de "Reike" pelos fãs, continua em fase de descobertas.

Nas redes sociais, Renata afirmou que os dois estão se conhecendo: “A gente está se curtindo, conversando muito e se encontrando sempre que dá.” Ela também rebateu críticas sobre uma suposta tentativa de esconder o romance: “Postei várias vezes, levei ele pro forró, mostrei quando a gente saiu.” Mesmo morando em cidades diferentes e com rotinas mais agitadas, os dois têm sido vistos juntos, como no show de Taty Girl com participação de Pabllo Vittar, no CTN, em São Paulo. Casais do BBB que continuam juntos após o reality Relembre os relacionamentos que começaram na casa mais vigiada do Brasil e seguiram firmes além do confinamento:

Laís Caldas e Gustavo Marsengo – BBB 22

Considerados casal improvável no jogo, Laís e Gustavo mostraram que a conexão era real. Após o programa, seguiram firmes e ficaram noivos no final de 2023. Paula Amorim e Breno Simões – BBB 18

Paula e Breno se uniram no BBB 18 e continuam juntos desde então. Têm um filho, Theo, e seguem como uma das histórias de amor mais duradouras da franquia. Aline Gotschalg e Fernando Medeiros – BBB 15

Formaram casal no BBB 15 e oficializaram a união logo após o fim do programa. Hoje, são pais de Lucca e mantêm uma vida em família fora dos holofotes do reality.