BBB 25: vencedor do prêmio precisa pagar Imposto de Renda? Entenda

Um dos quatro finalistas do BBB 25 receberá o prêmio / Crédito: Reprodução/GShow

O Big Brother Brasil (BBB) finaliza a edição de 2025 na próxima terça-feira, 22, com um prêmio de mais de R$ 2,7 milhões. Com o alto valor, o vencedor do programa precisará lidar também com as obrigações tributárias envolvendo o Imposto de Renda (IR). Conforme as regras, a alíquota que deve ser debitada é de 27,5%, equivalente a cerca de R$ 500 mil. Por isso, André Cavalcanti, especialista da Valore Contabilidade & Consultoria, explica que a porcentagem é retirada pela própria emissora.

"Para os participantes que ganharam bens materiais, algo comum entre as dinâmicas do jogo, como carros e apartamentos, o bem deve ser declarado na declaração Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), seguindo a tabela da Receita Federal. Esse tipo de prêmio não tem imposto porque não é uma renda, o participante ganhou um patrimônio." Contudo, André Cavalcanti ressalta que a omissão do prêmio do reality show pode resultar em multas ou outras penalidades. Entre elas, está a malha fina, em que caso o participante não corrija os erros encontrados pela Receita na sua declaração até o prazo máximo, a multa pode chegar a 75% do imposto devido. Porém, se a declaração for corrigida antes do prazo máximo, a porcentagem cai para 20%.

"Além da multa, há outras consequências caso o ganhador não faça a declaração correta, como ser denunciado por crimes ligados à sonegação fiscal, não poder tirar ou atualizar seu passaporte, além da restrição a solicitações de empréstimos, financiamentos ou abertura de conta em banco." BBB 25: quanto rende o prêmio do programa para o vencedor? Já Renan Diego, consultor financeiro e especialista em investimentos, afirma que os vencedores do Big Brother Brasil que realizarão a declaração do Imposto de Renda corretamente e querem começar a investir no prêmio, possuem diversas opções. Para o profissional, a melhor maneira de preservar e até multiplicar o valor arrecadado é com investimentos.

Entre as melhores modalidades sugeridas pelo especialista para conciliar um perfil conservador com um investimento rentável estão os produtos financeiros de renda fixa, que garantem rendimentos regulares em todos os meses de aplicação, como o Tesouro Direto. "Aproveitando a alta da taxa básica de juros, a renda fixa é onde mais se deve procurar os ativos com rendimentos médio anual cima de 14%. Já com a renda variável na Bolsa brasileira, metade do valor deve ser aplicado em ações de empresas que são boas pagadoras de dividendos e a outra metade aplicada em Fiis de papel e de tijolo. Ou seja, com valor de R$ 2,7 milhões, se aplicado de forma estratégica geraria uma quantia mais do que o suficiente para uma família viver confortavelmente", Renan finaliza. O expert simulou quanto renderia de forma aproximada o valor em ativos como poupança, tesouro prefixado, CDB e outros. Confira: