BBB 25 teve a menor diferença na porcentagem do campeão? Confira ranking

A campeã do Big Brother Brasil (BBB) 25 foi a cearense Renata Saldanha, com 51,90% da média de votos. Ela superou Guilherme Vilar, que recebeu 43,38%, em uma das votações mais acirradas da história do reality. A diferença de 8,52 pontos percentuais é a menor registrada desde o BBB 9.

Naquela edição de 2009, Max venceu com 34,85%, apenas 0,24 ponto à frente de Priscila (34,61%). A final do BBB 25 ocupa agora o segundo lugar no ranking de decisões mais equilibradas da história do programa.