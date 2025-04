"Tô te esperando": Renata revê Maike e falam sobre continuar romance pós-BBB

Campeã do BBB 25 afirma que desculpou Maike por algumas atitudes no reality. / Crédito: Reprodução/Gshow

Na manhã desta quarta-feira, 23, Renata Saldanha, vencedora do Big Brother Brasil 25, participou do tradicional café da manhã com Ana Maria Braga, no Mais Você. Em conversa com a apresentadora, a agora ex-BBB relembrou momentos na casa mais vigiada do Brasil e riu sobre os memes gerados nas redes sociais. Ela ainda comentou sobre o affair com Maike Cruz durante a temporada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A bailarina cearense reviu em imagens sua trajetória sobre o relacionamento com o representante comercial, que lhe enviou um recado. Renata e Maike: Primeira interação do casal pós-reality Durante a entrevista, Renata foi surpreendida com a participação de Maike Cruz. O ex-BBB apareceu para conversar com a campeã e Ana Maria Braga e aproveitou para se desculpar, mais uma vez, pelas atitudes que teve em uma das festas do programa. "Ela merece, ela é uma mulher incrível, uma mulher de garra. Tanto como jogadora lá dentro, ela foi a melhor jogadora, na minha opinião. Por isso ganhou. Além disso, ela é um ser humano incrível", declarou Maike. Ele ainda demonstrou espera para uma conversa: "Estou te esperando". A aparição do paulista foi recebida com bom humor e carinho por Renata, que garantiu já tê-lo perdoado. Ainda assim, ela ressaltou que os dois precisam conversar com calma sobre o futuro da relação: "Acredito que aqui fora a gente vai ter muita oportunidade de conversar. Essa é uma parte da minha vida que eu tenho cautela; sem pressa".

"Eu juro que entrei no programa sem nenhuma intenção de me envolver com ninguém. Mas o Maike acabou sendo importante pra mim lá dentro, especialmente depois da saída da Eva", contou Renata no Bate-Papo BBB. Ela também reagiu com bom humor ao rever as cenas do início do romance: 'Quando foi naquele dia, a produção foi só soltando, era uma romântica atrás da outra, e ele não parava de olhar. Naquela hora, eu falei: ‘Ah, já estamos aqui, né!?’' Futuro indefinido: “Não descartei nenhuma possibilidade” Fora da casa, a campeã mantém os pés no chão ao falar sobre um possível relacionamento com Maike: “Não sei ainda como vão ser as coisas, mas eu não descartei nenhuma possibilidade, só não sei dizer.”