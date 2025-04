Final do BBB 25: torcida de Renata monta QG de votação

Movimentação teve início semanas antes da final. Cerca de 35 a 50 pessoas se revezavam ao longo do dia

Na reta final do Big Brother Brasil 25 (BBB 25), a torcida da cearense Renata Saldanha intensificou sua mobilização em Fortaleza.

A movimentação começou semanas antes da final, mas ganhou força com a proximidade da última votação.

Liderado pelo team ballet — grupo formado por amigos, fãs e outros integrantes da trajetória artística da sister —, um QG de votação foi montado na sede da Citinova, na Praia de Iracema, com estrutura completa para garantir força máxima na decisão do reality.

“Teve amiga que mandava almoço, café, jantar. Teve gente que levou colchão em cima do carro pra gente dormir no revezamento”, relembra Cecília, destacando o esforço conjunto.

A estrutura incluía computadores, notebooks compartilhados, rede Wi-Fi exclusiva e até apoio com lanches, colchões e transporte.

No local, cerca de 35 a 50 pessoas se revezavam ao longo do dia para manter os votos ativos.

BBB 25: torcida de Renata fez também mutirões online

Além da maratona presencial, o grupo coordenou mutirões online com uso de spaces, hashtags, reels e stories para engajar o público.

“Hoje a gente veio até de Top Bus com Wi-Fi, pra não parar de votar nem no caminho”, contou, reforçando a dedicação do grupo que abriu mão até da festa de torcida para manter o foco nas votações.